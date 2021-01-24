Русский
$ 28,26
34,37
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Зірка "Барселони" підтримав українського хлопчика, до напівсмерті побитого в Парижі

24 січня, 15:56

Олена Павлова Олена Павлова

Юрій зараз перебуває в реанімації у вкрай важкому стані

Нападник "Барселони" і збірної Франції Антуан Грізманн підтримав 14-річного українця, якого жорстоко побили невідомі в Парижі. Юрій зазнав нападу недалеко від Ейфелевої вежі, біля торговельного центру Beaugrenelle і останні дні перебував у комі. Чемпіон світу-2018 шокований виглядом хлопця після побиття.

"Нестерпні зображення. Сил тобі, Юрію, видужуй", – написав Грізманн у Twitter.

Реклама

Як повідомив один з представників української громади в Парижі, десяток невідомих з металевими палицями, битами і ножами атакували компанію студентів. Вдалося втекти всім, за винятком хлопчика. Його доставили в реанімацію. У нього пробитий череп у кількох місцях, множинні переломи рук, пальців, ребер, ножові поранення, травма очей.

Але сьогодні українського підлітка почали виводити з коми. Про це його мати Наталія Крученик-Фаргат розповіла газеті Le Figaro. Вона повідомила, що лікарі почали процес пробудження після тижневої коми і шестигодинної операції. Зараз підліток на інтубації і поки не може говорити.

Раніше дядько Грізманна розкрив секрет провалів "Барселони".

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Париж побиття Барселона підтримка збірна Франції Антуан Грізманн
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Розкрила голі груди: відверта фотосесія дівчини футболіста збірної
Розкрила голі груди: відверта фотосесія дівчини футболіста збірноїФутбол
"Ті, що не народжували, прочитають і перехочуть дітей". Одкровення дружини українського футболістаФутбол
Наймиліше фото дня. Дружина Ярмоленка з сином
Наймиліше фото дня. Дружина Ярмоленка з синомФутбол
Літак був скріплений скотчем, а пілоту заборонено літати: авіакатастрофа забрала життя 15 футболістів
Літак був скріплений скотчем, а пілоту заборонено літати: авіакатастрофа забрала життя 15 футболістівФутбол
Гравець
Гравець "Динамо" після інсульту заговорив португальськоюФутбол
Качка з
Качка з "Динамо" зняли з гри через м'язиФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти