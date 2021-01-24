Зірка "Барселони" підтримав українського хлопчика, до напівсмерті побитого в Парижі

Нападник "Барселони" і збірної Франції Антуан Грізманн підтримав 14-річного українця, якого жорстоко побили невідомі в Парижі. Юрій зазнав нападу недалеко від Ейфелевої вежі, біля торговельного центру Beaugrenelle і останні дні перебував у комі. Чемпіон світу-2018 шокований виглядом хлопця після побиття.

"Нестерпні зображення. Сил тобі, Юрію, видужуй", – написав Грізманн у Twitter.

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Як повідомив один з представників української громади в Парижі, десяток невідомих з металевими палицями, битами і ножами атакували компанію студентів. Вдалося втекти всім, за винятком хлопчика. Його доставили в реанімацію. У нього пробитий череп у кількох місцях, множинні переломи рук, пальців, ребер, ножові поранення, травма очей.

Але сьогодні українського підлітка почали виводити з коми. Про це його мати Наталія Крученик-Фаргат розповіла газеті Le Figaro. Вона повідомила, що лікарі почали процес пробудження після тижневої коми і шестигодинної операції. Зараз підліток на інтубації і поки не може говорити.

Раніше дядько Грізманна розкрив секрет провалів "Барселони".

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