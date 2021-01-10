"Звір!" Захисник "Динамо" вразив м'язами, як у Роналду

Центральний захисник київського "Динамо" Денис Попов вразив своїми м'язами, які наростив під час зимової відпустки в Києві, коли його колишня дівчина Анастасія Гладун відпочивала на Домінікані з Юхимом Коноплею - експартнером Попова з молодіжної збірної України.
21-річний чемпіон світу серед молоді показав прес із солідними кубиками і потужні біцепси після вправ з гирею.
"Тільки робота", – написав у Instagram Денис Попов, додавши до свого посту емодзі носорога
Статура у Попова зараз така, наче він зібрався боротися за перемогу в змаганнях бодібілдерів "Містер Олімпія".
"Машина", – написав у коментарях під фото Дениса Попова його партнер по "Динамо" Микола Шапаренко
"Звір", – це вже реакція тенісиста Сергія Стаховського
"Мій дядько – вбивця", – так описав Попова його друг і партнер по чемпіонській "молодіжці" Сергій Булеца
А от один із фоловерів Попова задався питанням: "Така м'язова маса не буде заважати в професійному футболі?".
"Центрбеку – навряд чи", "Роналду ж не заважає", – відзначають інші підписники динамівця.
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Нагадаємо, перед стартом весняної частини сезону "Динамо" Дениса Попова лідирує в чемпіонаті України. А в лютому на киян чекають зустрічі з "Брюгге" в 1/16 Ліги Європи.
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