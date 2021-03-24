Знаменитий французький футболіст втратив свідомість під час тренування

Неприємний випадок стався вчора на тренуванні мадридського "Атлетіко". 24-річний француз Мусса Дембеле несподівано звалився на газон під час розминки в центрі поля. Не всі відразу зрозуміли, що сталося, але медичну допомогу футболістові надали досить швидко.

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Про інцидент повідомило іспанське видання AS.

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Як виявилося, у хлопця впав тиск, і він скоро прийшов до тями. Після того, як самопочуття Дембеле покращився, йому навіть дозволили самому поїхати додому за кермом автомобіля. Ймовірною причиною інциденту називають слабке самопочуття Мусси, який недавно перехворів коронавірусом. Під час паузи на міжнародні матчі в "Атлетіко" займаються гравці, які не поїхали в табори збірних.

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Мусса виступає в "Атлетіко" на правах оренди з французького "Ліона". У нинішньому сезоні двічі виходив на поле у складі "матрацників", а раніше грав за "Фулгем" і "Селтік". Є вихованцем юнацької школи "Парі Сен-Жермен".

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