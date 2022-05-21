"Знала, що деякі футболісти нитіки". Астаф'єва поставила на місце кентів

Історія з безкоштовним супчиком отримала несподіване продовження у словесному батлі зірок українського шоу-бізнесу та спорту

Астаф'єва відповіла Мілевському та Алієву / Фото: Колаж: Сьогодні

Популярна співачка та модель Даша Астф'єва не залишила без уваги критику Олександра Алієва про те, що вона піариться на скандалі з Артемом Мілевським.

Свою відповідь екс-гравцям Динамо поп-діва опублікувала у Twitter.

Реклама

"Знала, що деякi футболiсти нитiки… але сука, не думала, що настiльки…Вже місяц я "піарюсь".

При тому, що про ситуацію я відповіла один раз, на чітке питання людини, яка бачила її. Вже підключились братики, сватики. Чекаємо на батьків?", – написала Астаф'єва.

Нагадаємо, на початку травня розгорівся скандал між популярною співачкою Дашею Астаф'євою та футболістом Артемом Мілевським. Дівчина звинуватила екс-гравця Динамо у жебрацтві.

Реклама

Астаф'єва нині є волонтером в одному з ресторанів і, за її інформацією, перетнулася з Мілею, який випрошував безкоштовний суп. Пізніше сам Мілевський висміяв Астаф'єву за ці слова.