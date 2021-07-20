Знав, що потрапить під тиск. У Росії прокоментували трансфер лідера Зорі

Головний тренер ФК Крилья Совєтов вважає, що вибір Дмитра Іванісені на користь російського клубу був усвідомленим, бо 27-річний українець розумів всі ризики

Дмитро Іванисеня підписує контракт з Крильями Совєтов / Фото: ФК Крилья Совєтов

Перехід лідера Зорі в російський клуб Крилья Совєтов викликав великий шквал критики з боку українських уболівальників. Головний тренер команди з Самари Ігор Осінькін висловився про українського новобранця.



Дмитро Іванісеня (праворуч) і спортивний директор клубу Сергій Корніленко / Фото: ФК Крилья Совєтов

"Ми розуміли, що цим переходом Іванісеня потрапить під певний тиск, а головне – розуміли він і його сім'я. Але з нашого боку коментувати нічого – ми бачимо, що це надійна, хороша, правильна людина, гідна розуміння. Дуже хочеться, щоб ця ситуація була якомога спокійнішою, а українські вболівальники її зрозуміли і прийняли.



"Зоря", Іванісеня і Фаворов / Фото: Reuters

Іванісеня рухливий, більш молодий – вік дозволяє йому прогресувати. Дмитро був одним з лідерів в Зорі, яка двічі займала третє місце в чемпіонаті України, а перші два там неможливо зайняти", – сказав Осінькін в інтерв'ю Meta-ratings Нагадаємо, що в літнє трансферне вікно Дмитро Іванісеня перейшов на правах вільного агента в самарський клуб Крилья Совєтов, після завершення терміну контракту із Зорею. Опорний півзахисник отримував виклик від Андрія Шевченка в збірну України і вже має в своєму активі один матч за головну команду країни.

Дмитро Іванисеня викликався в збірну України / Фото: ФФУ

Ставши гравцем російського клубу, Іванісеня, швидше за все, закрив собі дорогу в збірну України. Принаймні на час виступів у російській Прем'єр-лізі.

У минулому сезоні Дмитро був лідером луганської Зорі, в складі якої провів у всіх турнірах 31 матч, забив 7 м'ячів і віддав три гольові передачі.

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Крім Іванісені, в новому сезоні в елітному дивізіоні чемпіонату Росії виступатимуть ще чотири гравці з українським паспортом: Ярослав Ракицький (Зеніт), Іван Ордець (Динамо Москва), Артем Полярус (Ахмат) і Денис Кулаков (Урал).

Ярослав Ракицький / Фото: Офіційний сайт ФК "Зеніт"

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