Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Знав, що потрапить під тиск. У Росії прокоментували трансфер лідера Зорі

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
20 липня, 18:13
Копіювати лінк
Головний тренер ФК Крилья Совєтов вважає, що вибір Дмитра Іванісені на користь російського клубу був усвідомленим, бо 27-річний українець розумів всі ризики
Дмитро Іванисеня підписує контракт з Крильями Совєтов
Дмитро Іванисеня підписує контракт з Крильями Совєтов / Фото: ФК Крилья Совєтов

Перехід лідера Зорі в російський клуб Крилья Совєтов викликав великий шквал критики з боку українських уболівальників. Головний тренер команди з Самари Ігор Осінькін висловився про українського новобранця.

Дмитро Іванісеня (праворуч) і спортивний директор клубу Сергій Корніленко
Дмитро Іванісеня (праворуч) і спортивний директор клубу Сергій Корніленко / Фото: ФК Крилья Совєтов

"Ми розуміли, що цим переходом Іванісеня потрапить під певний тиск, а головне – розуміли він і його сім'я. Але з нашого боку коментувати нічого – ми бачимо, що це надійна, хороша, правильна людина, гідна розуміння. Дуже хочеться, щоб ця ситуація була якомога спокійнішою, а українські вболівальники її зрозуміли і прийняли.

"Зоря", Іванісеня і Фаворов
"Зоря", Іванісеня і Фаворов / Фото: Reuters

Іванісеня рухливий, більш молодий – вік дозволяє йому прогресувати. Дмитро був одним з лідерів в Зорі, яка двічі займала третє місце в чемпіонаті України, а перші два там неможливо зайняти", – сказав Осінькін в інтерв'ю Meta-ratings.

Нагадаємо, що в літнє трансферне вікно Дмитро Іванісеня перейшов на правах вільного агента в самарський клуб Крилья Совєтов, після завершення терміну контракту із Зорею. Опорний півзахисник отримував виклик від Андрія Шевченка в збірну України і вже має в своєму активі один матч за головну команду країни.

Дмитро Іванисеня викликався в збірну України
Дмитро Іванисеня викликався в збірну України / Фото: ФФУ

Ставши гравцем російського клубу, Іванісеня, швидше за все, закрив собі дорогу в збірну України. Принаймні на час виступів у російській Прем'єр-лізі.

У минулому сезоні Дмитро був лідером луганської Зорі, в складі якої провів у всіх турнірах 31 матч, забив 7 м'ячів і віддав три гольові передачі.

В тренді

Крім Іванісені, в новому сезоні в елітному дивізіоні чемпіонату Росії виступатимуть ще чотири гравці з українським паспортом: Ярослав Ракицький (Зеніт), Іван Ордець (Динамо Москва), Артем Полярус (Ахмат) і Денис Кулаков (Урал).

Ярослав Ракицький
Ярослав Ракицький / Фото: Офіційний сайт ФК "Зеніт"

Читайте також: У мене є причина не співати гімн! Ракицький виступив з претензіями до Шевченка

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Літні Ігри
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Олімпійських Ігор
Новини з Токіо
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти