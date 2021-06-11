11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Зінченко за допомогу хворим дітям отримав перед Євро незвичайну бутсу

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
11 червня, 23:05
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Молодий капітан збірної України з футболу займається благодійністю. З його допомогою провели операції для 11 дітей у Львові, а Саші вручили приз
Олександр Зінченко та Олександр Зубков після забитого м'яча
Олександр Зінченко та Олександр Зубков після забитого м'яча / Фото: Reuters

У п'ятницю ввечері збірна України прилетіла до Нідерландів, де стартує на Євро. Капітанську пов'язку в команді Андрія Шевченка заслужив 24-річний Олександр Зінченко. Один із лідерів Манчестер Сіті, крім своїх звершень на футбольному полі, виявляється, займається громадською діяльністю за його межами.

Сьогодні стало відомо, що Зіна бере участь в добродійності і допомагає хворим дітям. Разом з ним організацію Big.Shoe підтримує і зірковий німецький півзахисник турецького походження Месут Озіл. Із їхньою допомогою у львівській лікарні покрили вартість операцій для 11 дітей. За свою діяльність Олександр отримав спеціальну величезну бутсу з його прізвищем на боці.

Нагадаємо, сам Зінченко скоро стане батьком. Його дружина, журналістка Влада Седан, – вагітна. Наша команда на Євро-2020 стартує 13 червня о 22:00 поєдинком в Амстердамі проти Нідерландів.

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Дивіться, як Зінченко забивав у товариському матчі з Кіпром у понеділок:

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