Зінченко за допомогу хворим дітям отримав перед Євро незвичайну бутсу

Молодий капітан збірної України з футболу займається благодійністю. З його допомогою провели операції для 11 дітей у Львові, а Саші вручили приз

Олександр Зінченко та Олександр Зубков після забитого м'яча / Фото: Reuters

У п'ятницю ввечері збірна України прилетіла до Нідерландів, де стартує на Євро. Капітанську пов'язку в команді Андрія Шевченка заслужив 24-річний Олександр Зінченко. Один із лідерів Манчестер Сіті, крім своїх звершень на футбольному полі, виявляється, займається громадською діяльністю за його межами.

Сьогодні стало відомо, що Зіна бере участь в добродійності і допомагає хворим дітям. Разом з ним організацію Big.Shoe підтримує і зірковий німецький півзахисник турецького походження Месут Озіл. Із їхньою допомогою у львівській лікарні покрили вартість операцій для 11 дітей. За свою діяльність Олександр отримав спеціальну величезну бутсу з його прізвищем на боці.

Нагадаємо, сам Зінченко скоро стане батьком. Його дружина, журналістка Влада Седан, – вагітна. Наша команда на Євро-2020 стартує 13 червня о 22:00 поєдинком в Амстердамі проти Нідерландів.

Читайте також: Міс збірної України – на кого Яремчук дивиться в бінокль.

Дивіться, як Зінченко забивав у товариському матчі з Кіпром у понеділок: