Зінченко пройшов до півфіналу Кубка Англії. Миколенко вилетів, але уникнув ганьби

У півфінал Кубка Англії пройшли Манчестер Сіті, Ліверпуль, Челсі та Крістал Пелас. Евертон з Віталієм Миколенком вилетів з тріском

Олександр Зінченко та Віталій Миколенко / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Сьогодні відбулися останні матчі 1/4 фіналу Кубка Англії. У них брали участь дві команди, де грають українці. Евертон Віталія Миколенко гостював у Крістал Пелас, а Манчестер Сіті із Зінченком вирушив на виїзд до Саутгемптона.

У результаті до півфіналу пройшов лише хавбек збірної України. Ман Сіті без проблем розібрався зі "святими", здобувши перемогу з рахунком 4:1. Зінченко ж розпочав матч із лави запасних та вийшов на поле на 82 хвилині. На той час остаточний рахунок уже горів на табло.

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Евертон з ганьбою провалився в Лондоні. Команда Френка Лемпарда пропустила чотири "сухі" м'ячі від Крістал Пелас і пропустила "орлів" у півфінал. Щоправда, у цьому провалі не брав участі Миколенко. Весь матч наш захисник провів у запасі.

Ще двома півфіналістами стали Челсі та Ліверпуль. Команда Томаса Тухеля вчора обіграла Міддлсбро з рахунком 2:0, а мерсісайдці сьогодні пройшли Ноттінгем Форест завдяки єдиному голу Діогу Жоті.

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У підсумку в 1/2 фіналу Манчестер Сіті зіграє з Ліверпулем, а Челсі – з Кристал Пелас. Обидва матчі відбудуться на стадіоні "Уемблі" 16-17 квітня. Фінал відбудеться на тій самій арені 14 травня.