Зінченко відсвяткував перемогу "МанСіті" над "МЮ" з Фернандіньйо

У середу близько півночі "МанСіті" обіграв "МЮ" і вийшов у фінал Кубка ліги. Взяв участь у дербі й українець Олександр Зінченко, який другий матч поспіль почав в стартовому складі. 24-річний футболіст відіграв на лівому фланзі оборони весь матч.

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Уже вночі Зіна виклав на своїй сторінці в Instagram емоційну фотографію, на якій святкує успіх з ще одним колишнім гравцем "Шахтаря" – бразильцем Фернандіньйо. 35-річний півзахисник забив за "Манчестер Сіті" вперше з осені 2018 року. "Ще один крок", – підписав Олександр кадр з Ферною.

Суперником "містян" по фінальному поєдинку буде "Тоттенгем". Нагадаємо, в минулому році "МанСіті" виграв Кубок ліги, обігравши "Астон Віллу". Після вчорашньої гру аналітики виставили Зінченку доволі невисоку оцінку – в порівнянні з іншими партнерами. Втім, у "Манчестер Юнайтед" лише один гравець отримав вищий бал, ніж українець, – захисник Гаррі Магвайр.

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Наступний матч у Прем'єр-лізі "Манчестер Сіті" проведе вдома 13 січня проти аутсайдерів з "Брайтона". А днями Зінченко біля смітника "обстріляв" дружину сніжками.

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