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Зінченко налякав підписників в Instagram завершенням кар'єри

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
23 травня, 17:46
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Український футболіст з нагоди перемоги в чемпіонаті Англії отримав нові бутси. На них нанесено напис і український прапор. А фанати футболіста подумали, що він повідомив про завершення кар'єри
Олександр Зінченко змінив гардероб і налякав фанатів
Олександр Зінченко змінив гардероб і налякав фанатів / Фото: Reuters

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко на своїй сторінці в Instagram похвалився новими чемпіонськими бутсами. Український футболіст буде виступати в білосніжних бутсах з написом "this is our city" і українським прапором. А недавно дружину Зінченка назвали вбивцею і хотіли обцілувала ноги після появи в короткій сукні.

Правда, Зінченко трохи налякав своїх підписників. Один з фанатів українця в коментарях зізнався, що після перегляду фото подумав, що Олександр вирішив повісити бутси на цвях.

В тренді

Нагадаємо, в цьому сезоні Зінченко разом з Манчестер Сіті виграв чемпіонат Англії, Кубок ліги, а ще зіграє в фіналі Ліги чемпіонів (29 травня проти Челсі). До речі, ми вже писали, що Шевченко не буде вболівати за Зінченка в фіналі Ліги чемпіонів. Тренер назвав причину.

Після цієї зустрічі українець приєднається до збірної України, яка готується до Євро-2020. Сьогодні наша команда проведе перший спаринг проти Бахрейну. Онлайн трансляція Україна – Бахрейн вже є на нашому сайті.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

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