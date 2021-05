Зінченко налякав підписників в Instagram завершенням кар'єри

Український футболіст з нагоди перемоги в чемпіонаті Англії отримав нові бутси. На них нанесено напис і український прапор. А фанати футболіста подумали, що він повідомив про завершення кар'єри

Олександр Зінченко змінив гардероб і налякав фанатів / Фото: Reuters

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко на своїй сторінці в Instagram похвалився новими чемпіонськими бутсами. Український футболіст буде виступати в білосніжних бутсах з написом "this is our city" і українським прапором. А недавно дружину Зінченка назвали вбивцею і хотіли обцілувала ноги після появи в короткій сукні.

Правда, Зінченко трохи налякав своїх підписників. Один з фанатів українця в коментарях зізнався, що після перегляду фото подумав, що Олександр вирішив повісити бутси на цвях.

Нагадаємо, в цьому сезоні Зінченко разом з Манчестер Сіті виграв чемпіонат Англії, Кубок ліги, а ще зіграє в фіналі Ліги чемпіонів (29 травня проти Челсі). До речі, ми вже писали, що Шевченко не буде вболівати за Зінченка в фіналі Ліги чемпіонів. Тренер назвав причину.

Після цієї зустрічі українець приєднається до збірної України, яка готується до Євро-2020. Сьогодні наша команда проведе перший спаринг проти Бахрейну. Онлайн трансляція Україна – Бахрейн вже є на нашому сайті.