Зінченко на здачу: українець може опинитися в італійському топ-клубі

Гравець Манчестер Сіті може стати частиною угоди з Маттейса Де Лігта і перейти в Ювентус

Олександр Зінченко може перейти до Ювентуса замість Маттейса Де Лігта

Олександр Зінченко за останні роки став важливим гравцем для Манчестер Сіті. Українець нечасто виходить в основі, проте вже чотири рази виграв чемпіонат Англії та зупинявся за крок від тріумфу в Лізі чемпіонів.

Саме брак часу та нерідна позиція, на якій його використовує тренер, може підштовхнути українця до зміни клубу цього літа. Тим більше, попит на гравця чималий.

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В Англії Зінченко зацікавив Арсенал, Вест Хем, Евертон та Челсі. Тепер стало відомо, що Олександр може виїхати в Серію А. Як повідомляє Calciomercato, українець може стати частиною обміну між Ман Сіті та Ювентусом

"Городяни" шукають нагоди підписати захисника туринців Маттейса Де Лігта. Втім, Юве запросив за голландця аж 100 мільйонів євро. За інформацією джерела, манкуніанці хочуть знизити ціну за рахунок переходу до Турину Гюндогана чи Зінченка.

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Олександр Зінченко / Фото: Reuters

Минулого сезону українець частіше виходив на заміну, зігравши 28 матчів у всіх турнірах та відзначившись п'ятьма асистами. Контракт Олександра з Ман Сіті діє до літа 2024 року.