Зінченко дражнить собак і збирає сотні тисяч переглядів у соцмережах

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко відомий своєю веселою вдачею. Цього разу гравець "Манчестер Сіті" показав на своїй сторінці в Instagram, як в домашніх умовах розважається зі своїми собаками – парою французьких бульдогів.

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А недавно "Манчестер Сіті" вразив трюк Зінченка.

24-річний футболіст пропонував Луї і Міа побігти за м'ячем, який, судячи з його вигляду, вже не раз побував у зубах собачок. Однак м'яч не віддавав і отримував задоволення від того, що дражнив домашніх вихованців. Дружина Олександра, журналістка Влада Седан, просила його змилувався над улюбленцями, але Зіна не піддався.

Цікаво, що це відео поширив і популярний паблік "433". За півтори години ролик подивилися понад 170 тисяч людей.

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Настрій у українця останнім часом хороший, адже "МанСіті" впевнено лідирує в чемпіонаті Англії, а він регулярно з'являється в стартовому складі.

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Тим часом Зінченко і Ярмоленко можуть не приїхати в збірну України. Наша команда в кінці березня проведе три відбіркових матчі чемпіонату світу-2022.

Дивіться, як Олександр запустив салют біля будинку:

Зінченко запускає салют Відео: v.lada_sedan/instagram

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