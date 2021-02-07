Зінченко – чемпіон! "МанСіті" розгромив "Ліверпуль" у "золотому" матчі

"Манчестер Сіті" розгромив на виїзді "Ліверпуль" 4:1у недільному поєдинку англійської Прем'єр-ліги, який аналітики називали грою за чемпіонство. Весь матч у складі переможців відіграв українець Олександр Зінченко.
Винуватцем поразки "Ліверпуля" став бразильський голкіпер мерсисайдців Алісон, який за рахунку 1:1 на 73-й хвилині вибив м'яч у ноги суперника, що призвело до голу Гюндогана в порожні ворота господарів.
Те саме повторилося за шість хвилин – знову епічний фейл Алісона, тільки в порожні ворота "Ліверпуля" забивав уже Стерлінг.
Фатальні помилки воротаря "Ліверпуля" допомогли "Манчестер Сіті" вперше перемогти на "Енфілді" з 2003 року. Безвиграшна серія "городян" на цьому легендарному стадіоні тривала 19 матчів.
Тепер команда Зінченка на 10 очок випереджає "Ліверпуль", маючи ще й одну гру в запасі. Отже, команді Юргена Клоппа час попрощатися з надіями на чемпіонський титул. Наздогнати "МанСіті" ще спробують "МЮ" і "Лестер". Але їхні шанси невисокі.
Загалом кажучи, "Манчестер Сіті" вже нині може приймати привітання з титулом.
"Ліверпуль" – "Манчестер Сіті" – 1:4
Голи: Салах, 63 (пенальті) – Гюндоган, 49, 73, Стерлінг, 76, Фоден, 83
На 37-й хвилині Гюндоган ("Манчестер Сіті") не реалізував пенальті (вище воріт)
"Ліверпуль": Алісон – Александер-Арнольд, Фабіньйо, Гендерсон, Робертсон (Цимікас, 85) – Тіаго (Шакірі, 69), Вейналдум, Джонс (Мілнер, 68) – Салах, Фірміно, Мане
"Манчестер Сіті": Едерсон – Канселу, Стоунз, Діаш, Зінченко – Б. Сілва, Родрі, Гюндоган – Марез (Габріель Жезус, 72), Стерлінг, Фоден
Попередження: Тіаго, Фабіньйо – Діаш
Раніше ми писали, що Олександр Зінченко стане чемпіоном Англії! Так вирішив суперкомп'ютер.
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