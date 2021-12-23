Моторошне зіткнення: український гравець знепритомнів у матчі Кубка Бельгії

Вінгер бельгійського Мехелена Мар'ян Швед потрапив до лікарні після зіткнення з воротарем Ейпена

Мар'ян Швед знепритомнів після зіткнення з голкіпером Ейпена / Фото: Twitter

Неприємна подія сталася під час матчу 1/4 фіналу Кубка Бельгії, у якому Мехелен приймав команду Ейпен.

Українська ракета, як називають Мар'яна бельгійські вболівальники, вийшов на заміну у другому таймі поєдинку за рахунку 1:1.

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Shved afgevoerd naar ziekenhuis на zware botsing: Hij was even buiten bewustzijn https://t.co/ImdWgHesoH #gvasport pic.twitter.com/pwjbRX2t2T - GVA Sport (@gvasport) December 23, 2021

Через кілька хвилин українець лежав на футбольному полі непритомний, після жорсткого зіткнення з воротарем Ейпена.

"Коли наші гравці підійшли до нього, Швед був непритомний. Він лежав на спині, та не рухався. Потім його перевернули на бік, і Мар'ян прокашлявся. Після гри він прийшов до тями. Сподіваюся, він не сильно постраждав. Удар припав в основному по голові та ребрам", – цитує наставника Мехелена Воутера Вранкена" Gva.be.

Після зіткнення з воротарем Ейпна Шведа було доставлено до лікарні і його життю нічого не загрожує.

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Додамо, що команда українця пропустила два голи після його заміни та вилетіла з Кубка Бельгії (1:3).

У поточному сезоні Мар'ян Швед зіграв 18 матчів, у яких забив два голи та віддав один асист.

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