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Австрія 1
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Північна Македонія 0
Нідерланди 0
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Росія --
Данія --
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Хорватія --
Шотландія --
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Чехія --
Англія --
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Швеція --
Польща --
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Іспанія --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Жозе Моурінью обіцяє Рамосу нечувану зарплату в Римі

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
21 червня, 19:06
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Тренер Роми хоче запросити в свою команду легендарного іспанського захисника, якого вигнали з Реала після 16 років в клубі
Серхіо Рамос може перейти в Рому
Серхіо Рамос може перейти в Рому / Фото: AFP

Минулого тижня стало відомо, що Серхіо Рамос покидає Реал. Захисник виступав в мадридському клубі з 2005 року.

Але в 35 років Рамос не збирається завершувати кар'єру. І може перебратися до Італії. Керівництво Роми прикладає максимум зусиль, щоб роздобути Серхіо.

Не секрет, що іспанця хоче бачити в команді новий головний тренер Жозе Моурінью. Римляни вже запропонували футболістові контракт з окладом 7,5 млн євро. Рамос взяв час подумати.

Нагадаємо, що Серхіо Рамос і Жозе Моурінью працювали разом в Реалі.

З Королівським клубом Серхіо Рамос п'ять разів ставав чемпіоном Іспанії, двічі вигравав Кубок країни і чотири рази – Суперкубок.

Чотири рази Рамос разом з Реалом вигравав Лігу чемпіонів, тричі – Суперкубок УЄФА і чотири рази клубний чемпіонат світу.

Останній сезон захисник не може записати собі в актив. Клуб не виграв жодного турніру, а сам Рамос виявився поза заявкою збірної Іспанії на Євро-2020.

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B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
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