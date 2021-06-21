Жозе Моурінью обіцяє Рамосу нечувану зарплату в Римі

Тренер Роми хоче запросити в свою команду легендарного іспанського захисника, якого вигнали з Реала після 16 років в клубі

Серхіо Рамос може перейти в Рому / Фото: AFP

Минулого тижня стало відомо, що Серхіо Рамос покидає Реал. Захисник виступав в мадридському клубі з 2005 року.

Але в 35 років Рамос не збирається завершувати кар'єру. І може перебратися до Італії. Керівництво Роми прикладає максимум зусиль, щоб роздобути Серхіо.

Не секрет, що іспанця хоче бачити в команді новий головний тренер Жозе Моурінью. Римляни вже запропонували футболістові контракт з окладом 7,5 млн євро. Рамос взяв час подумати.

Нагадаємо, що Серхіо Рамос і Жозе Моурінью працювали разом в Реалі.

З Королівським клубом Серхіо Рамос п'ять разів ставав чемпіоном Іспанії, двічі вигравав Кубок країни і чотири рази – Суперкубок.

Чотири рази Рамос разом з Реалом вигравав Лігу чемпіонів, тричі – Суперкубок УЄФА і чотири рази клубний чемпіонат світу.

Останній сезон захисник не може записати собі в актив. Клуб не виграв жодного турніру, а сам Рамос виявився поза заявкою збірної Іспанії на Євро-2020.