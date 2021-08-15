Життя після Мессі: гравець Барселони прокоментував відхід найкращого гравця планети

Захисник Барси Серхі Роберто засмучений відходом Ліонеля Мессі з іспанського суперклубу. Тепер потрібно грати за себе і того хлопця

/ Фото: Reuters

Після відходу з Барселони легендарного футболіста Ліонеля Мессі, в його рідному клубі ніяк не можуть прийти до тями. Захисник каталонців Роберто прокоментував La Vanguardia відхід феноменального бомбардира.

Реклама

Читайте також: Серветку зі сльозами Ліонеля Мессі продають за мільйон доларів

Захисник "Барселони" Серхі Роберто / Фото: Reuters

"У нас в складі був найкращий гравець планети, вся атака будувалася через нього. Він забивав по 40 голів за сезон. Мессі був присутнім скрізь: пасував зі мною, зміщувалися в центр поля, йшов на фланг до Альби".

"Якщо нам не вдасться забити 40 голів Мессі, тоді команді потрібно забити на 30 м'ячів більше і пропустити на 10 менше. У нас чудовий склад. Я переконаний, що Барселона – найкраща команда в Іспанії", – сказав Роберто La Vanguardia .

Ліонель Мессі / Фото: Reuters

У складі Барселони Мессі 10 разів ставав чемпіоном Іспанії, завоював сім Кубків і вісім Суперкубків країни, чотири рази виграв Лігу чемпіонів і по три рази – Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.

Реклама

Ліонель Мессі готується до дебюту в ПСЖ / Фото: Reuters

На початку серпня аргентинський форвард перейшов у Парі Сен-Жермен. Футболіст підписав контракт з французьким клубом на два роки з правом продовження на рік.

Ліонель Мессі продовжить кар'єру в Парижі / Фото: Reuters

За сезон виступів у ПСЖ Мессі буде отримувати 41 млн євро чистими. Крім того, за сам перехід в Парі Сен-Жермен Ліонелю передбачений передплатний бонус у розмірі 40 млн євро.