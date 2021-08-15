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Життя після Мессі: гравець Барселони прокоментував відхід найкращого гравця планети

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
15 серпня, 19:10
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Захисник Барси Серхі Роберто засмучений відходом Ліонеля Мессі з іспанського суперклубу. Тепер потрібно грати за себе і того хлопця
/ Фото: Reuters

Після відходу з Барселони легендарного футболіста Ліонеля Мессі, в його рідному клубі ніяк не можуть прийти до тями. Захисник каталонців Роберто прокоментував La Vanguardia відхід феноменального бомбардира.

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Захисник "Барселони" Серхі Роберто
Захисник "Барселони" Серхі Роберто / Фото: Reuters

"У нас в складі був найкращий гравець планети, вся атака будувалася через нього. Він забивав по 40 голів за сезон. Мессі був присутнім скрізь: пасував зі мною, зміщувалися в центр поля, йшов на фланг до Альби".

"Якщо нам не вдасться забити 40 голів Мессі, тоді команді потрібно забити на 30 м'ячів більше і пропустити на 10 менше. У нас чудовий склад. Я переконаний, що Барселона – найкраща команда в Іспанії", – сказав Роберто La Vanguardia .

Ліонель Мессі
Ліонель Мессі / Фото: Reuters

У складі Барселони Мессі 10 разів ставав чемпіоном Іспанії, завоював сім Кубків і вісім Суперкубків країни, чотири рази виграв Лігу чемпіонів і по три рази – Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.

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Ліонель Мессі готується до дебюту в ПСЖ
Ліонель Мессі готується до дебюту в ПСЖ / Фото: Reuters

На початку серпня аргентинський форвард перейшов у Парі Сен-Жермен. Футболіст підписав контракт з французьким клубом на два роки з правом продовження на рік.

Ліонель Мессі продовжить кар'єру в Парижі
Ліонель Мессі продовжить кар'єру в Парижі / Фото: Reuters

За сезон виступів у ПСЖ Мессі буде отримувати 41 млн євро чистими. Крім того, за сам перехід в Парі Сен-Жермен Ліонелю передбачений передплатний бонус у розмірі 40 млн євро.

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1
Десна
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12
2
Динамо
3
8:1
9
3
Шахтар
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Дніпро-1
4
8:5
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Олександрія
3
3:2
6
7
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4
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Колос
3
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5
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4
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3
2:3
4
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41
33
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2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
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