Жити залишилось 6 місяців: одноклубник Михайличенка дізнався про діагноз

Легендарний шотландський воротар Енді Горам смертельно хворий. У 58-річного екс-футболіста діагностували рак стравоходу четвертої стадії. Лікарі відміряли йому півроку. Нагадаємо, що з раком бореться Король футболу Пеле.
"Я спочатку думав, що у мене сильний розлад шлунка. Мій стравохід був ніби заблокований. Через кілька тижнів стало ще гірше. Мені зробили комп'ютерну томографію, а потім терміново доправили до лікарні. Рак".
Лікар сказав мені: "Йди, насолоджуйся своїм повсякденним життям і будь якомога нормальнішим".
Завдяки сильнодіючим препаратам мій біль можна полегшити. Я все ще можу ходити до друзів та залишатися собою. Але бомба уповільненої дії відраховує мої секунди", – цитує Горама Daily Record.
Минулого року його колишня дружина Міріам також померла від раку.
Енді Горам у складі Рейнджерс ставав шестиразовим чемпіоном Шотландії та триразовим володарем Кубка Шотландії. Його партнером по команді був легендарний український футболіст Олексій Михайличенко.