Жертва зґвалтування вимагає від Роналду його зарплату за два роки

Модель з США вимагає від Кріштіану Роналду більше 50 мільйонів в якості компенсації. Вона звинувачує футболіста в згвалтуванні, яке сталося в 2009 році

Роналду / Фото: Reuters

Колишня модель Кетрін Майорга, яка звинуватила заїзду футболу Кріштіану Роналду в згвалтуванні в 2009 році, вимагає від гравця Ювентуса круглу суму в якості компенсації.

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Згідно з інформацією Mirror, Майорга вимагає 18 мільйонів фунтів за "біль і страждання в минулому", 18 млн фунтів за "біль і страждання в майбутньому" і 18 млн фунтів в якості штрафних санкцій.

Повідомляється, що витрати 37-річного футболіста на судові тяжби вже виросли до 1,4 мільйона фунтів, а судові витрати склали 1,1 мільйона фунтів. В сумі витрати склали б 56,5 мільйона фунтів, що дорівнює зарплаті зірки Ювентуса за два роки.

Нагадаємо, інцидент за участю Роналду і Майорги стався 12 червня 2009 року в Лас-Вегасі, де футболіст перебував на відпочинку з братом і двоюрідною сестрою. У 2010 році вона отримала 270 000 фунтів в рамках позасудового врегулювання спору і нерозголошення історії.

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Але три роки тому Майорга подала цивільний позов в Лас-Вегасі, заявивши, що тоді вона погодилася підписати документи під тиском.