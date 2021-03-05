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Жеребкування Євро-2022: Україна дізналася суперника в стикових матчах

5 березня, 14:11

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Наші дівчата зіграють проти Північної Ірландії

Сьогодні відбулося жеребкування стикових матчів жіночого чемпіонату Європи з футболу. Турнір відбудеться з 6 по 31 липня 2022 року.

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Збірна України зіграє проти Північної Ірландії, в інших матчах зустрінуться: Португалія – Росія і Чехія – Швейцарія.

З 7 по 13 квітня вони проведуть по матчу дома і в гостях. Переможці пар пройдуть у фінальну стадію, яка відбудеться влітку в Англії. До них також приєднаються дев'ять переможців відбіркових груп і три кращі команди з другого місця.

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Збірні, які вже кваліфікувалися на Євро-2022: Англія, Німеччина, Голландія, Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Бельгія, Ісландія, Іспанія, Фінляндія, Австрія, Італія.

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Українська команда лише раз виступала на континентальній першості. Було це в 2009 році. Наші дівчата поступилися Нідерландам – 0:2, Данії – 1:2 і обіграли Фінляндію – 1:0. Але це не дозволило вийти з групи.

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