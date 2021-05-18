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Дружину Зінченка назвали вбивцею і хотіли обцілувати ноги після появи у короткій сукні

Олена Павлова Олена Павлова
18 травня, 23:59
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Відома спортивна журналістка Влада Седан показала свій весняний образ і справила враження на користувачів соціальних мереж
Влада Седан у весняному образі від Шанель
Влада Седан у весняному образі від Шанель / Фото: Instagram

Дружина українського захисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка, спортивна журналістка Влада Седан вразила своїм новим образом в Instagram. Раніше дружина Зінченко показала, хто в домі господар і розсмішила фанатів.

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Для весняного образу блондинка вибрала маленьке чорне плаття, яке відкрило її красиві довгі ноги, рожевий піджак і фірмові двокольорові туфельки Шанель.

В тренді

"Мерілін Монро в Шанель", "Міс Манчестер", "Просто богиня одягу і стилю", "Милий вбивця", "Англійській королеві час здавати пост", "Ох вже ці ніжки, обцілував би!", – писали захоплені шанувальники Влади.

Раніше спокуслива дружина Зінченка отримала букет від головного фаната. Влада Седан зізналася, що чоловік балує квітами не тільки у свята.

Також Влада Седан розповіла про те, чому її не буде в Playboy: "У мене все ріденьке і малогабаритне".

І ми повідомляли, що Олександр Зінченко з ризиком для життя запустив салют у себе під будинком.

Зінченко запускає салют Відео: v.lada_sedan/instagram

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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