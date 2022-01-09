9 січня 32’ Онлайн
Рома 1
Ювентус 1
9 січня 19:30 Онлайн
Дженоа --
Спеція --
9 січня 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
9 січня 22:00 Онлайн
Вільярреал --
Атлетіко --
10 січня 18:00 Онлайн
Марокко --
Гана --
10 січня 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вілла --
11 січня 18:00 Онлайн
Нігерія --
Єгипет --
11 січня 22:00
Евертон --
Лестер --
12 січня 21:00 Онлайн
Атлетіко --
Атлетик --
12 січня 21:45
Тоттенгем --
Челсі --
12 січня 22:00 Онлайн
Інтер --
Ювентус --
13 січня 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 січня 21:45
Ліверпуль --
Арсенал --
14 січня 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвінея --
15 січня 14:30 Онлайн
Манчестер Сіті --
Челсі --
16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Арсенал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією 🇰🇿 Майдан у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка ⚽ Рома - Ювентус: онлайн
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Дружина Ротаня після скандальних обіймів із Галкіним святкує день народження

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 січня, 19:48
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Христина Ротань приймає вітання з днем народження та критичні стріли за фото з російською зіркою із чорного списку
Христина Ротань із Максимом Галкіним
Христина Ротань із Максимом Галкіним / Фото: Instagram

Дружина тренера молодіжної збірної України з футболу Руслана Ротаня Христина, яка нещодавно відкрила бізнес у рідному Дніпрі, сьогодні відзначає день народження.

"Happy birthday to me", – написала вона в Instagram.

Реклама

Руслан Ротань і його дружина Христина
Руслан Ротань і його дружина Христина / Фото: Instagram

Реклама

Христина Ротань отримала безліч привітань на свою адресу у соцмережах:

  • "Христинко, з днем народження. Світи, сяй і нехай все буде яскраво"
  • "Нескінченного щастя тобі і ще більше подорожей у твоєму новому році"
  • "Шаленого вам року!"

Водночас Христині Ротань продовжує діставатися від користувачів соцмереж за жовтневі фото, на яких вона обіймає Максима Галкіна, котрий був ведучим на дні народження її друга у Дніпрі.

Реклама

  • "Дивно, що у вас ведучий із країни агресора..."
  • "Це ж скільки треба розуму, щоб на восьмому році війни з РФ хизуватися фотками з московськими бомондом", – пишуть Христині Ротань під її знімками з Галкіним у Дніпрі.

Зазначимо, що невдовзі після того жовтневого візиту Галкіна до Дніпра Мінкульт за поданням СБУ вніс чоловіка Алли Пугачової до переліку осіб, які загрожують суверенітету України.

Підставою стала діяльність Галкіна, "спрямована на провокування сепаратистських настроїв, створення умов для порушення територіальної цілісності України".

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Реклама
Вривайся в зарубу!
Parimatch plashka branding
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Перепис мільйонерів
ТОП-заробітки українських спортсменів у 2021 році
1
Олександр Усик Олександр Усик
18 млн $
2
Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
8,1 млн $
3
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
3,2 млн $
4
Алекс Лень Алекс Лень
2,9 млн $
5
Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький
2,8 млн $
За що такі гроші?
Пекін, зустрічай!
До відкриття Олімпіади-2022
За медалями
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Інтер

Сьогодні

21:45

Лаціо

1.40

5.20

7.80
Опитування
Опитування
Опитування
Кубок світу. Чоловіки
1
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
461
2
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
449
3
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
425
4
Тар'єй Бьо Тар'єй Бьо
404
5
Ветле Шостад Крістіансен Ветле Шостад Крістіансен
379
Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
537
2
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
449
3
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
418
4
Ганна Еберґ Ганна Еберґ
404
5
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
382
Дівчата покеру
PokerMatch

Лео
Маргетс

Іспанія
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти