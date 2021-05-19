Дружина вигнанця-Ракицького зняла запальне відео і назвала місто, що надихає творити

Співачка Ольга Ракицька похвалилася відероліком із російського Санкт-Петербурга, де її чоловік, український футболіст Ярослав, виступає за Зеніт

Ярослав Ракицький і його родина / Фото: Instagram

Колишній захисник збірної України з футболу Ярослав Ракицький вже три роки грає за пітерський Зеніт. 31-річний уродженець Дніпропетровської області живе в Росії з дружиною і двома дітьми. Нещодавно Ракицький встановив унікальне досягнення, але Євро-2020 подивиться по ТБ. Його дружина Ольга пробувала себе в ролі співачки, а зараз знімає ролики в Санкт-Петербурзі.

Сьогодні вдень дівчина на своїй сторінці в Instagram виклала відео своїх прогулянок по місту, поставши на них і в спокусливих позах на набережній Неви.

А трохи раніше вона показала фотографію, яку назвала: "Місто, що надихаює творити".

Нагадаємо, тренерський штаб Андрія Шевченка перестав запрошувати Ярослава до збірної України після його переїзду в Росію. На рахунку колишнього захисника Шахтаря, який володіє потужним дальнім ударом, – п'ять голів за "синьо-жовтих" у 54 матчах. Останній раз він забивав навесні 2018 року в ворота команди Японії.

Раніше Ракицький допоміг українському захисникові перейти в чемпіонат Росії.

Дивіться, як Ярослав забивав за Зеніт у Лізі чемпіонів: