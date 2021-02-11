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Дружина Ікера Касільяса госпіталізована після рецидиву раку

11 лютого, 19:13

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Наступного тижня вона зможе повернутися до нормального життя

Дружина знаменитого іспанського воротаря Ікера Касільяса Сара Карбонеро кілька днів тому була госпіталізована в клініку в Мадрид після рецидиву злоякісного раку яєчників, діагностованого у неї два роки тому.

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Вчора ввечері Карбонеро перенесла операцію, її стан поліпшується. Якщо все піде за планом, очікується, що на наступному тижні вона зможе повернутися до нормального життя.

Втім, джерела, близькі до журналістки повідомили, що перенесена нею операція пов'язана не з рецидивом раку, а з іншим проблемами зі здоров'ям, повідомляє elperiodico.com.

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Нагадаємо, що її чоловік Ікер Касільяс змушений був завершити кар'єру після серцевого нападу. За свою кар'єру Касільяс з "Реалом" п'ять разів ставав чемпіоном Іспанії, двічі виграв Кубок і чотири рази – Суперкубок країни, тричі ставав переможцем Ліги чемпіонів, два рази вигравав Суперкубок УЄФА, по одному разу – Міжконтинентальний кубок і клубний чемпіонат світу. У складі "Порту" двічі ставав чемпіоном Португалії, по разу виграв Кубок і Суперкубок країни. Разом зі збірною Іспанії двічі вигравав чемпіонат Європи (2008, 2012) і перемагав на чемпіонаті світу-2010.

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Свій останній матч у ЛЧ за "Порту" Касільяс зіграв в 1/4 фіналу з "Ліверпулем" (1:4):

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рак дружина Ікер Касільяс

Джерело: Сегодня|Спорт

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