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Дружина ексфутболіста збірної здивувала чоловіка зміною купальників на пляжі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
21 травня, 16:02
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Півзахиснику Ференцвароша Ігорю Харатіну і його дружині Карині не надто щастить з погодою на Середземному морі. Але, схоже, їм і так тепло один з одним у Туреччині
Дружина футболіста Ігоря Харатіна Каріна
Дружина футболіста Ігоря Харатіна Каріна / Фото: Instagram

Дружина українського півзахисника угорського Ференцвароша Ігоря Харатіна Карина поділилася гарячими знімками їхнього відпочинку в турецькому Белеку на Середземному морі, куди вони вирушили після свого весілля.

Карина спершу притулилася до Ігоря в чорному купальнику, а потім – в блакитному.

"На другій фотці Ігор не зрозумів, як так швидко змінився купальник", – пожартувала в коментарях під цими знімками в Instagram подруга Карини Харатіної дружина футболіста Ігоря Лучкевича Анна

І додала: "Красунчики!"

Відзначимо, що в Туреччині Харатіним не надто щастить з погодою. "24 градуси. У нас сьогодні аж дуже холодно, штормить і вітер, – каже Карина. – Але коли я на морі, мені ніщо не може зіпсувати настрій".

Додамо, що ексгравець Динамо, Зорі і збірної України Ігор Харатін зі своєю коханою Кариною офіційно розписався ще торік, а днями організував урочистий захід у Києві.

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При цьому під час торжества Ігор Харатін здивував свою дружину. Безпосередньо за весільним столом він дивився фінал Кубка України між Динамо і Зорею.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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