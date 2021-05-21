Дружина ексфутболіста збірної здивувала чоловіка зміною купальників на пляжі

Півзахиснику Ференцвароша Ігорю Харатіну і його дружині Карині не надто щастить з погодою на Середземному морі. Але, схоже, їм і так тепло один з одним у Туреччині

Дружина футболіста Ігоря Харатіна Каріна / Фото: Instagram

Дружина українського півзахисника угорського Ференцвароша Ігоря Харатіна Карина поділилася гарячими знімками їхнього відпочинку в турецькому Белеку на Середземному морі, куди вони вирушили після свого весілля.

Карина спершу притулилася до Ігоря в чорному купальнику, а потім – в блакитному.

"На другій фотці Ігор не зрозумів, як так швидко змінився купальник", – пожартувала в коментарях під цими знімками в Instagram подруга Карини Харатіної дружина футболіста Ігоря Лучкевича Анна

І додала: "Красунчики!"

Відзначимо, що в Туреччині Харатіним не надто щастить з погодою. "24 градуси. У нас сьогодні аж дуже холодно, штормить і вітер, – каже Карина. – Але коли я на морі, мені ніщо не може зіпсувати настрій".

Додамо, що ексгравець Динамо, Зорі і збірної України Ігор Харатін зі своєю коханою Кариною офіційно розписався ще торік, а днями організував урочистий захід у Києві.

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При цьому під час торжества Ігор Харатін здивував свою дружину. Безпосередньо за весільним столом він дивився фінал Кубка України між Динамо і Зорею.