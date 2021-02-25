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"Будівлі захоплені і забарикадовані – немов в Call of Duty": футболіст – про Донецьк

25 лютого, 15:31

Олена Павлова Олена Павлова

Аргентинець Факундо Феррейра не захотів у 2014-му повертатися до України

Аргентинський нападник "Сельти" Факундо Феррейра, який з 2013-го до 2018 рій належав "Шахтарю" згадав початок війни в Донецьку у 2014 році.

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"Ми тренувалися на околиці міста, там завжди був українська поліція, а потім раптом замість неї з'явилися люди із закритими обличчями і автоматами. Коли я проходив повз, вони запитали в мене документи. Я сказав, щоб мене пропустили: "Шахтар", "Шахтар". Так було до кінця чемпіонату, а коли ми поїхали – все вибухнуло", – розповів Ферейра іспанському виданню AS

Феррейра згадаєв, що в місті було багато мітингів: "Все урядові будівлі були захоплені, забарикадовані, всюди дроти, гумові стрічки. Я йшов вулицею один, це виглядало так, як ніби гра в Call of Duty. В якийсь момент я злякався, але мені завжди говорили, що все в порядку".

"Після предсезонки у Франції або Швейцарії нам потрібно було повернутися в Україну, щоб грати. Як раз в той день в Донецьку збили пасажирський літак, в якому всі загинули. Тоді ми злякалися, я вирішив не їхати в Київ. Я був у Франкфурті два тижні, поки не організували перехід до "Ньюкаслу", – згадав аргентинець

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Факундо Феррейра в "Сельті"

Факундо Феррейра в "Сельті" / Фото: Twitter

Нагадаємо, що на початку лютого Факундо Феррейра розірвав контракт з "Бенфікою", але одразу ж влаштувався в "Сельту". 29-річний аргентинець, який свого часу ставав кращим бомбардиром чемпіонату України, уклав з іспанським клубом угоду до кінця сезону.

Дивіться, як Феррейра забивав за "Шахтар"

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Донецьк Шахтар Донецьк Факундо Феррейра ато Сельта війна на Донбасі
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