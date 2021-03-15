Пішов з футболу на завод. Колишній гравець "Ювентуса" тепер робить годинники

Колишній футболіст туринського "Ювентуса" і лондонського "Арсеналу" Штефан Ліхтштайнер після завершення кар'єри пішов зі спорту і влаштувався на завод з виробництва годинників в Цюріху. Раніше ми повідомляли, що зірка "Баварії" займеться осіменінням коней.

"Мені дуже подобається ця робота, адже я завжди був в захваті від годинників. Після кар'єри футболіста я хотів зануритися в цей світ. Я б хотів вивчити, як працюють годинники, як їх розібрати і зібрати. Сподіваюся багато чого довідатися про це в процесі роботи. У Швейцарії, як ви знаєте, рівень дуже високий", – розповів Штефан 20 Minuten

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Фото Reuters

"Гра в захисті – це мистецтво, зовсім як годинник. Звичайний уболівальник не розуміє, як важливі тактичні нюанси на поле. Часто досить злегка повернути один важіль, а ефект буде величезний. Це стосується і футболу, і годинника", – вважає Ліхтштайнер

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Нагадаємо, Ліхтштайнер завершив кар'єру футболіста в серпні 2020 року в німецькому "Аугсбурзі". А до цього виступав за лондонський "Арсенал", "Ювентус", "Лаціо", "Грассхоппер" і "Лілль". З "Юве" він 7 разів завойовував чемпіонство, а також два рази добирався до фіналу Ліги чемпіонів.

Реклама Штефан Ліхтштайнер / Фото: REUTERS

Ліхтштайнер був капітаном збірної Швейцарії, за яку провів 108 матчів. Це третій показник в історії команди після Хайнца Херманна (118) і Олена Гейгера (112).

Дивіться, як забивав Ліхтштайнер

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