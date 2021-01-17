Захисник "Шахтаря" кинув виклик Дудю

"Не завжди ж Юра буде дуть", – написав Сергій Кривцов, козирнувши ще одним своїм нефутбольним талантом

Захисник "Шахтаря" і збірної України Сергій Кривцов показав новий талант. На програмі у відомого коментатора Віктора Вацка футболіст виступив у ролі ведучого: Кривцов ставив питання, а Вацко на них відповідав.

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Зокрема, "гірник" поцікавився, що б його співрозмовник сказав Зеленському, якби в нього була така можливість.

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"Скористався нагодою і запустив пілотну версію своєї авторської передачі, – написав з цього приводу у себе в Instagram Сергій Кривцов. – Спробував трохи себе в ролі інтерв'юера".

Причому Сергій Кривцов навіть "замахнувся" на позиції популярного відеоблогера Юрія Дудя, додавши до свого допису: "Не завжди ж ЮраБудеДутьДутьБудеЮра".

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У коментарях під цим відео у Сергія Кривцова запитали, чи не думає він завести свій YouTube-канал, а як співведучих взяти до себе Андрія Пятова і Тараса Степаненка. Адже всі троє – відомі майстри пожартувати.

Кривцов залишив питання без відповіді. А ось Пятов відреагував: "Уже ведемо переговори".

До речі, раніше Пятов і Кривцов виступили в ролі вчителів фізкультури.

Відзначимо, що Кривцов відомий як найголосистіший гравець українського футболу. Дивіться, як захисник "Шахтаря" виконує пісню Мусліма Магомаєва "Синяя вечность".

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