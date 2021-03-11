Захисник "Динамо" зізнався, хто найнебезпечніший у "Вільярреалі"

Однак Віталій Миколенко впевнений, що "гроші в футбол не грають", і у киян хороші шанси на успіх

Захисник київського "Динамо" Віталій Миколенко розповів, кого більше всіх варто боятися у складі "Вільярреала" в майбутньому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Поєдинок відбудеться сьогодні на НСК "Олімпійський". Початок зустрічі – о 19:55. Онлайн-трансляція "Динамо" – "Вільярреал"доступна на нашому сайті з усіма цікавими подробицями.

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"Гроші в футбол не грають. Ми грали за збірну проти Іспанії, яка коштує в рази дорожче. Але ми виграли в Києві. У "Вільярреалі" вся команда добре згуртована. Я б виділив гравця під номером 7 – Жерара Морено. Дивились теорію, він часто зміщується на правий фланг. Вже вивчили його, постараємося перекрити цього футболіста", – цитує Миколенка ТК "Футбол"

Віталій Миколенко в матчі з "Барселоною" / Фото: Reuters

Раніше ми писали, де дивитися матч 1/8 Ліги Європи "Динамо" – "Вільярреал". А поєдинок у відповідь відбудеться за тиждень – 18 березня в Іспанії.

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Ми також повідомляли, що кращий молодий футболіст грає в "Динамо", але фани голосували за воротаря "Шахтаря".

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