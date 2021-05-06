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Зоря знайшла діамант на батьківщині Пеле: клуб підписав юного форварда

6 травня, 13:13

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

17-річний бразильський нападник Гільєрме перейшов з Ботафого в луганську Зорю, контракт підписаний на три роки

Луганська Зоря обіграла Дніпро-1 і забезпечила собі бронзові медалі чемпіонату України. І відразу клуб почав думати про наступний сезон. Команда оголосила про перший трансфер літнього вікна.

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Сьогодні склад Зорі поповнив 17-річний бразильський нападник Гільєрме. Контракт з футболістом підписаний строком на три роки.

Незважаючи на такий молодий вік, футболіст уже грав за бразильський Ботафого U-17 (30 ігор, 7 голів) і U-20 (2 матчі, 2 голи).

Дивіться, як грає Гільєрме:

Команда Віктора Скрипника поки зберігає шанси і на друге місце в УПЛ, відстаючи від Шахтаря на одне очко. Однак у донеччан ще один матч у запасі, і якщо сьогодні "гірники" переграють Минай, то срібні нагороди від них вже нікуди не подінуться.

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Пропущені 28
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6
ВорсклаВорсклаВор
25
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Забиті 35
Пропущені 29
Різниця 6
Результати останніх матчів: Н П П В В
7
ОлександріяОлександріяОле
25
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Забиті 32
Пропущені 35
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П В П П
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
25
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9
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Забиті 24
Пропущені 49
Різниця -25
Результати останніх матчів: В В В П П
10
РухРухРух
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-15
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Забиті 23
Пропущені 38
Різниця -15
Результати останніх матчів: В В Н В П
11
МаріупольМаріупольМар
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-17
23
Забиті 23
Пропущені 40
Різниця -17
Результати останніх матчів: Н П П Н П
12
ІнгулецьІнгулецьІнг
24
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11
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Забиті 23
Пропущені 35
Різниця -12
Результати останніх матчів: В П Н П П
13
ОлімпікОлімпікОлі
24
6
3
15
27
44
-17
21
Забиті 27
Пропущені 44
Різниця -17
Результати останніх матчів: П В П Н П
14
МинайМинайМин
24
4
6
14
15
41
-26
18
Забиті 15
Пропущені 41
Різниця -26
Результати останніх матчів: П П В П Н

Нагадаємо, що 13 травня Зоря зіграє у фіналі Кубку України проти Динамо.

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