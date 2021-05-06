Зоря знайшла діамант на батьківщині Пеле: клуб підписав юного форварда

Луганська Зоря обіграла Дніпро-1 і забезпечила собі бронзові медалі чемпіонату України. І відразу клуб почав думати про наступний сезон. Команда оголосила про перший трансфер літнього вікна.
Сьогодні склад Зорі поповнив 17-річний бразильський нападник Гільєрме. Контракт з футболістом підписаний строком на три роки.
Незважаючи на такий молодий вік, футболіст уже грав за бразильський Ботафого U-17 (30 ігор, 7 голів) і U-20 (2 матчі, 2 голи).
Дивіться, як грає Гільєрме:
Команда Віктора Скрипника поки зберігає шанси і на друге місце в УПЛ, відстаючи від Шахтаря на одне очко. Однак у донеччан ще один матч у запасі, і якщо сьогодні "гірники" переграють Минай, то срібні нагороди від них вже нікуди не подінуться.
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Нагадаємо, що 13 травня Зоря зіграє у фіналі Кубку України проти Динамо.