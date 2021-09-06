Заборона знята! Українські вболівальники зможуть дивитися матчі в Європі

УЄФА відкрив на стадіонах гостьові сектори і тепер фанати будуть підтримувати свої клуби у виїзних поєдинках єврокубків

Тепер українські вболівальники можуть підтримувати наші клуби в Європі / Фото: REUTERS

З групової стадії Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Ліги конференцій команди в гостях не залишаться без підтримки. Заборону візиту уболівальників на виїзні матчі команд знято.

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Виконком УЄФА проаналізував статистику кампанії з вакцинації населення в Європі, а також врахував скасування обмежень на переміщення для вакцинованих і перехворілих на ковід людей у великій кількості країн. Саме на основі цих чинників і було прийнято рішення про скасування заборони гостьових секторів, інформує офіційний сайт УЄФА.

Зазначається, що при переміщеннях уболівальникам необхідно враховувати ковідні обмеження, введені на державному рівні деякими країнами.

Нагадаємо, Україну в єврокубках представляють три клуби: Динамо і Шахтар в Лізі чемпіонів, а також Зоря в Лізі конференцій.

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Динамо на груповому етапі зустрінеться з Баварією (Німеччина), Барселоною (Іспанія) і Бенфікою (Португалія).

Шахтар зіграє проти Інтера (Італія), Реала (Іспанія) і Шерифа (Молдова).

Суперники зорі – Рома (Італія), ЦСКА (Болгарія) і Буде-Глімт (Норвегія).

Раніше переможець ЛЧ потрапив у скандал, впавши на гігантську рибу.