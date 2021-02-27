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Заплатить за образу Бога: легенда італійського футболу під слідством прокуратури

27 лютого, 08:44

Олена Павлова Олена Павлова

Темпераментний Дженнаро Гаттузо визнав свою провину

Нова історія з богохульством в чемпіонаті Італії. Тепер за звинуваченням в неприпустимих висловлюваннях під час матчу постраждав головний тренер "Наполі" Дженнаро Гаттузо, якому доведеться викласти зі своєї кишені велику суму. Раніше Гаттузо розкрив захворювання, яке ховав за пов'язкою на оці.

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За інформацією Goal Italia, Гаттузо оштрафували за богохульство на 3 000 євро. Темпераментний наставник неаполітанців не стримався в матчі "Кротоне" – "Наполі" (0:4) 6 грудня 2020 року. Після чого прокуратура Італії провела тривале розслідування. Гаттузо визнав свою провину, після чого тренера оштрафували.

Дженнаро Гаттузо

Дженнаро Гаттузо / Фото: Reuters

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Після винесення вироку у наставника "Наполі" є 30 днів на виплату покладеного штрафу. Хоча він отримав менше, ніж його колишній колега по збірній Італії. Нагадаємо, що раніше за богохульство був покараний воротар "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон. Він заплатить штраф в розмірі 5 000 євро.

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штрафи тренер чемпіонат Італії Наполі Дженнаро Гаттузо лайка
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