Запасні "Атлетіко" оригінально грілися в семиградусний мороз в Мадриді

У перенесеному матчі першого туру чемпіонату Іспанії мадридський "Атлетіко" вдома обіграв "Севілью" з рахунком 2:0 і зміцнило лідерство в Примері. З огляду на сильні снігопади в Мадриді, які призвели до перенесення матчу "матрацників" з "Атлетиком", і мороз господарям довелося придумувати, як зігріти запасних футболістів.
Поєдинок на "Ванда Метрополітано" проходив без глядачів через пандемію. Завдяки чому при -7 на трибуні були встановлені обігрівачі та велотренажери, за допомогою яких могли грітися запасні "матрацників".
У Twitter потрапило відео, на якому два закутаних по очі футболіста "Атлетіко" крутять педелі на велотренажерах. Зазначається, що один з них був Жоау Фелікс, який також скористався обігрівачем, щоб зігріти руки.
Читайте також: "Феррарі" підвів: футболіст позичив у сусіда малолітражку, щоб дістатися на тренування в снігопад
Нагадаємо, що в минулому турі чемпіонату Іспанії гравці "Реала" мучилися на мерзлому полі, а Зінедін Зідан був в шоці від умов.
Дивіться, як "Атлетіко" грав в Лізі чемпіонів
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк