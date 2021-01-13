Запасні "Атлетіко" оригінально грілися в семиградусний мороз в Мадриді

Під час матчу на "Ванда Метрополітано" з "Севільєю" довелося встановлювати тренажери

У перенесеному матчі першого туру чемпіонату Іспанії мадридський "Атлетіко" вдома обіграв "Севілью" з рахунком 2:0 і зміцнило лідерство в Примері. З огляду на сильні снігопади в Мадриді, які призвели до перенесення матчу "матрацників" з "Атлетиком", і мороз господарям довелося придумувати, як зігріти запасних футболістів.

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Поєдинок на "Ванда Метрополітано" проходив без глядачів через пандемію. Завдяки чому при -7 на трибуні були встановлені обігрівачі та велотренажери, за допомогою яких могли грітися запасні "матрацників".

У Twitter потрапило відео, на якому два закутаних по очі футболіста "Атлетіко" крутять педелі на велотренажерах. Зазначається, що один з них був Жоау Фелікс, який також скористався обігрівачем, щоб зігріти руки.

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Нагадаємо, що в минулому турі чемпіонату Іспанії гравці "Реала" мучилися на мерзлому полі, а Зінедін Зідан був в шоці від умов.

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Дивіться, як "Атлетіко" грав в Лізі чемпіонів

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