"Якось залізли": Мілевський назвав найбільш незвичні місця, де займався сексом

У Артема є правило – в день матчу на інтим не відволікатися

Новоспечений нападник "Миная" Артем Мілевський, який днями відзначив 36-річчя, розповів про найбільш незвичайні місцях, в яких у нього був секс.

"У літаку, в машині, в туалеті", – перерахував локації футболіст

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При цьому на ремарку – "В літаку ледве поміщається одна людина. А ти людина чималенька" – Мілевський відреагував таким чином: "Залізли там якось. Пролізли".

За словами ексзірки київського "Динамо", якого цитує ТаТоТаке, у нього траплявся секс з дівчатами, імена яких він не знав "до" і так і не дізнався "після".

А ось секс у день матчу Артем Мілевський не практикує, вважаючи за краще бути зосередженим на грі.

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Раніше ми писали, що Мілевський розійшовся зі своєю дівчиною. З білорускою Валерією, яка має сина не від Артема, футболіст був понад два роки.

"Для мене це непроста тема. Тільки недавно все припинилося", – зізнався Мілевський, не виключивши, що в майбутньому знову може зійтися з Валерією.

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