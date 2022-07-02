Захотів побути "нацистом і фашистом". Вернидуб показав патріотичне тату (фото)

Служба у лавах ЗСУ підштовхнула Юрія Вернидуба на неординарний крок – наставник Кривбасу набив на руці татуювання

Юрій Вернидуб похвалився татуюванням / Фото: Колаж: Сьогодні

Новий головний тренер криворізького Кривбасу Юрій Вернидуб наважився зробити патріотичне тату на знак протесту російській пропаганді, яка затаврувала українців словами "нацисти" і "фашисти". Раніше Вернидуб висловив своє ставлення до росіян.

56-річний тренер все життя був проти нанесення зображень на тіло, але військова агресія РФ підштовхнула його до такого кроку.

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Фото з першим татуюванням Вернидуба опублікувала пресслужба Кривбасуа. На ній зображені герб та прапор України, символи нашої країни – пшениця та калина, а також напис: "Слава Україні".

"Я 56 років прожив, не дозволяв ані дружині, ані дітям робити тату. Коли пішов до ЗСУ, щось спрацювало на тлі патріотизму. Росіяни кричать, у кого бачать тату, що це "нацисти-фашисти". Мені захотілося побути "нацистом і фашистом", як вони нас називають. Дружина була шокована, але я вже зробив. Вона не знала. Малювали п'ять годин", – сказав Вернидуб в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.

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Нагадаємо, наприкінці червня Кривбас оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Юрія Вернидуба. Тепер фахівець поєднуватиме службу в армії з футболом.

Вернидуб став головним тренером Кривбасу / Фото: Кривбас Кривий Ріг

За свою тренерську кар'єру Вернидуб успішно зарекомендував себе у Зорі, з якою виграв бронзу чемпіонату України. Із солігорським Шахтарем ставав чемпіоном Білорусі, з Шерифом вигравав чемпіонат Молдови. Тираспільці під керівництвом Вернидуба вперше у своїй історії зіграли у груповому турнірі Ліги чемпіонів та пробилися до плей-оф Ліги Європи. Під час турніру Шериф обіграв мадридський Реал та донецький Шахтар.

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Зарплата Юрія Вернидуба в 25 разів менше ніж у Анчелотті / Фото: Reuters

Раніше ми розповідали, що голкіпер київського "Динамо" Денис Бойко наніс на своє тіло один із символів України. Динамівський Кінг-Конг набив на нозі тризуб з вишиванкою у червоно-чорних кольорах.