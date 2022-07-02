Захотів побути "нацистом і фашистом". Вернидуб показав патріотичне тату (фото)

Новий головний тренер криворізького Кривбасу Юрій Вернидуб наважився зробити патріотичне тату на знак протесту російській пропаганді, яка затаврувала українців словами "нацисти" і "фашисти". Раніше Вернидуб висловив своє ставлення до росіян.
56-річний тренер все життя був проти нанесення зображень на тіло, але військова агресія РФ підштовхнула його до такого кроку.
Фото з першим татуюванням Вернидуба опублікувала пресслужба Кривбасуа. На ній зображені герб та прапор України, символи нашої країни – пшениця та калина, а також напис: "Слава Україні".
"Я 56 років прожив, не дозволяв ані дружині, ані дітям робити тату. Коли пішов до ЗСУ, щось спрацювало на тлі патріотизму.
Росіяни кричать, у кого бачать тату, що це "нацисти-фашисти". Мені захотілося побути "нацистом і фашистом", як вони нас називають.
Дружина була шокована, але я вже зробив. Вона не знала. Малювали п'ять годин", – сказав Вернидуб в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.
Нагадаємо, наприкінці червня Кривбас оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Юрія Вернидуба. Тепер фахівець поєднуватиме службу в армії з футболом.
За свою тренерську кар'єру Вернидуб успішно зарекомендував себе у Зорі, з якою виграв бронзу чемпіонату України. Із солігорським Шахтарем ставав чемпіоном Білорусі, з Шерифом вигравав чемпіонат Молдови. Тираспільці під керівництвом Вернидуба вперше у своїй історії зіграли у груповому турнірі Ліги чемпіонів та пробилися до плей-оф Ліги Європи. Під час турніру Шериф обіграв мадридський Реал та донецький Шахтар.
Раніше ми розповідали, що голкіпер київського "Динамо" Денис Бойко наніс на своє тіло один із символів України. Динамівський Кінг-Конг набив на нозі тризуб з вишиванкою у червоно-чорних кольорах.