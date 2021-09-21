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Закидали камінням і направили пістолет. Так тренера збірної Аргентини зустріли на батьківщині

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
21 вересня, 18:06
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У Роберто Айяли грабіжники забрали мобільний телефон і понад 5 тисяч євро. Машину тренера зупинили в аргентинському місті Лухан
Айяла провів більше 200 матчів за Валенсію
Айяла провів більше 200 матчів за Валенсію

Одного з найвідоміших гравців Валенсії та збірної Аргентини Роберто Айялу пограбували на батьківщині.

Айяла, який зараз працює в штабі збірної Аргентини, був зупинений трьома нападниками, коли їхав у своїй машині в аргентинському місті Лухан. Він був змушений підкоритися, оскільки в машину полетіло каміння, а злочинці стали погрожувати пістолетом.

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Потім грабіжники забрали мобільний телефон Айали, а також готівку на суму 5 600 євро. Водій, що їхав повз, відразу ж викликав поліцію. Роберто, на щастя, не постраждав, повідомляє Mundo Deportivo.

У період з 2000 по 2007 роки Айяла провів більше 200 матчів за Валенсію, вигравши за цей час два титули Ла Ліги і Кубок УЄФА.

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За збірну Аргентини зіграв 114 матчів. Двічі вигравав срібло Кубка Америки, ставав олімпійським чемпіоном в 2004 році.

Зараз він працює з Ліонелем Скалоні в складі тренерського штабу збірної Аргентини.

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