Забрали годинник, поранили брата. Жахливий напад на зірку збірної Іспанії

На півзахисника Лейпцига Даніеля Ольмо та його брата напали у Валенсії, коли чоловіки виходили з перукарні

У Ольмо вкрали годинник за 30 тисяч євро / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий іспанський футболіст Даніель Ольмо, який зараз грає за Лейпциг вирішив відпустку провести на батьківщині Футболіст відпочивав у Валенсії разом із братом, де став жертвою пограбування.

Як пише Las Provincias, напад стався коли Ольмо та брат виходили з перукарні. Футболіста вже чекали двоє злочинців. Вони накинулися на Даніеля та відібрали годинник вартістю 30 тисяч євро.

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Ольмо ще з годинником: фото зроблено напередодні пограбування

Брата футболіста було поранено при спробі завадити грабіжникам сховатися на автомобілі.

Даніель Ольмо є вихованцем Барселони. Наразі грає за Лейпциг, але каталонський клуб хоче повернути 24-річного півзахисника, трансферна вартість якого 40 млн євро.

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Ольмо – переможець молодіжного чемпіонату Європи 2019 року. За національну команду провів 24 матчі та забив 4 голи. Мабуть, найкращий його поєдинок за збірну Іспанії припав на 1/8 фіналу Євро-2020. Даніель зробив дві результативні передачі у додатковий час та допоміг Іспанії обіграти Хорватію – 5:3.

Раніше злочинці пограбували аргентинського захисника Бенфіки Ніколаса Отаменді. Вони пов'язали гравця та затягли йому ремінь на шиї. Після цього обчистили будинок, де знаходилися дружина та син футболіста.