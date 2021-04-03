Забивний вихованець Динамо готовий перейти до Шахтаря

Роман Яремчук не виключає, що з часом поповнить лави "гірників"

Форвард бельгійського Гента і збірної України Роман Яремчук не виключає ймовірності переходу в Шахтар, незважаючи на те, що він є вихованцем київського Динамо.

Реклама

Про це 25-річний Яремчук заявив в інтерв'ю BurBuzz.

"Чи можу я коли-небудь перейти до Шахтаря? Хороше питання. Чому ні? Ніхто ж не знає, як складеться життя. Для мене ця тема – не табу. Мене ж Динамо, можна сказати, викинуло на вулицю. Ще й заробило на мені гроші. Я вважаю Шахтар топ-клубом Європи. Побачимо. У мене є амбіції виграти щось в Україні", – каже Яремчук

/ Фото: Reuters

Нагадаємо, в 2017 році Яремчук перейшов з Динамо до Гента за 2 млн євро. При цьому Динамо отримає 30 відсотків від подальшого продажу Яремчука в іншу команду.

Реклама

Читайте також: Дружина Романа Яремчука засвітила свою красу. Поки чоловік далеко

Зараз аналітики Transfermarkt оцінюють українського "буйвола", як називають гравців Гента, в 13 млн євро.

Раніше повідомлялося, що італійська Рома запропонувала за Яремчука 12 мільйонів євро, однак Гент відмовився продавати нападника, бажаючи отримати більше.

Дивіться, як забиває Яремчук

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама