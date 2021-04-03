Забивний вихованець Динамо готовий перейти до Шахтаря

Форвард бельгійського Гента і збірної України Роман Яремчук не виключає ймовірності переходу в Шахтар, незважаючи на те, що він є вихованцем київського Динамо.
Про це 25-річний Яремчук заявив в інтерв'ю BurBuzz.
"Чи можу я коли-небудь перейти до Шахтаря? Хороше питання. Чому ні? Ніхто ж не знає, як складеться життя. Для мене ця тема – не табу. Мене ж Динамо, можна сказати, викинуло на вулицю. Ще й заробило на мені гроші. Я вважаю Шахтар топ-клубом Європи. Побачимо. У мене є амбіції виграти щось в Україні", – каже Яремчук
/ Фото: Reuters
Нагадаємо, в 2017 році Яремчук перейшов з Динамо до Гента за 2 млн євро. При цьому Динамо отримає 30 відсотків від подальшого продажу Яремчука в іншу команду.
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Зараз аналітики Transfermarkt оцінюють українського "буйвола", як називають гравців Гента, в 13 млн євро.
Раніше повідомлялося, що італійська Рома запропонувала за Яремчука 12 мільйонів євро, однак Гент відмовився продавати нападника, бажаючи отримати більше.
Дивіться, як забиває Яремчук
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