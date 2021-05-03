За смерть капітана Фіорентини працівник клубу отримав тюремний термін

Колишній спортивний консультант італійського клубу Джорджіо Галанті проходив підозрюваним у справі про раптову смерть захисника Давида Асторі у 2018 році

/ Фото: AFP

Колишній спортивний консультант італійської Фіорентини Джорджіо Галанті засуджений до одного року в'язниці. Він проходив підозрюваним у справі про смерть капітана "фіалок" Давіде Асторі у 2018 році. І в суді його вина була доведена.

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Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, професор Галанті підписав сертифікат придатності Асторі для занять професійним спортом 10 липня 2017 року. Але його визнали сфальсифікованими, оскільки футболіст не пройшов усіх необхідних медичних тестів, які фіксують роботу серця. Факт підробки медичних звітів був встановлений експертами в ході розслідування.

Нагадаємо, що Асторі помер в ніч на 4 березня 2018 року у сні в готельному номері в Удіненапередодні матчу чемпіонату Італії з Удінезе. Як встановили експерти, футболіст помер від прискорення серцевого ритму (тахіаритмія). При цьому Асторі могли врятувати, якби в кімнаті з ним знаходився ще хтось, а захисник повідомив про своє самопочуття.

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Після смерті Асторі Фіорентина і Кальярі вивели з обігу 13-й номер, під яким центральний захисник виступав в цих клубах.

Також Фіорентина перейменувала тренувальну базу в честь Давіде Асторі.