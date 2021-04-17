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За перемогу над Динамо дали більше мільйона доларів: божевільні преміальні в УПЛ

17 квітня, 12:36

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Колишній гравець Металіста Олександр Нойок зізнався скільки отримав преміальних за перемогу над Динамо в чемпіонаті України

Колишній півзахисник харківського Металіста Олександр Нойок згадував, як взяв автограф у Дієго Марадони. А тепер гравець розповів про найбільші преміальні в кар'єрі.

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"Коли в Металісті ми обіграли Динамо, на всю команду дали 1,3 мільйона доларів. Я в тій зустрічі залишився в запасі, але все одно отримав 25 тисяч, тому що загальну суму розділили на всіх: гравці, масажисти, водій автобуса і так далі", – цитує Олександра sport24 .

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Який це був матч Нойок не уточнив, але можна припустити, що це була гра чемпіонату України-2013/2014. Саме в тому сезоні Олександр був в заявці харківського клубу, хоча лише двічі виходив на поле в УПЛ. Тоді Металіст на своєму полі розгромив Динамо – 3:0 і за підсумками сезону обійшов у турнірній таблиці, завоювавши бронзові медалі.

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