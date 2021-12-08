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За це його Гвардіола і любить: Зінченко зробив результативну передачу в Лізі чемпіонів

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
8 грудня, 07:37
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Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко відзначився першою результативною дією у сезоні у складі своєї команди
Олександр Зінченко зробив асист в матчі проти Лейпцига
Олександр Зінченко зробив асист в матчі проти Лейпцига / Фото: Getty Images

У матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Лейпцига Зінченко відзначився результативною передачею на Ріяда Мареза.

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Втім, на той момент МанСіті вже горів з рахунком 2:0, тому українсько-алжирський гол лише підсолодив поразку "міщанам".

МанСіті програв Лейпцигу з рахунком 1:2, але це не вплинуло на підсумкове становище команди у турнірній таблиці групи А – англійці залишилися на першому місці, випередивши ПСЖ. Лейпциг вийшов у Лігу Європи.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ман
6
4
0
2
18
10
8
12
Забиті 18
Пропущені 10
Різниця 8
Результати останніх матчів: П В В В П
2
ПСЖ ПСЖ ПСЖ
6
3
2
1
13
8
5
11
Забиті 13
Пропущені 8
Різниця 5
Результати останніх матчів: В П Н В В
3
Лейпциг Лейпциг Лей
6
2
1
3
15
14
1
7
Забиті 15
Пропущені 14
Різниця 1
Результати останніх матчів: В В Н П П
4
Брюгге Брюгге Брю
6
1
1
4
6
20
-14
4
Забиті 6
Пропущені 20
Різниця -14
Результати останніх матчів: П П П П В

Зінченко провів на полі весь матч, лише другий у поточному сезоні. А цей асист став для нього першою результативною дією цього сезону. Усього на рахунку українця 8 матчів у всіх турнірах.

Раніше ми писали, що Зінченко не перейде до Шевченка: інсайдер назвав причину. Український півзахисник Олександр Зінченко не переїде до Генуї заради свого колишнього тренера зі збірної України – у цьому немає сенсу.

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Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Дніпро-1
17
32:17
37
4
Зоря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Олександрія
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
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17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
17
18:39
11
14
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16
11:27
10
15
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