Ювентус залишає Пірло і Роналду ще на сезон. Тільки, де вони будуть грати?

Віце-президент Ювентуса Павел Недвед заявив, що головний тренер туринців і португальський нападаючий нікуди не йдуть і будуть боротися до кінця

Кріштіану Роналду і Андреа Пірло / Фото: Reuters

Віце-президент Ювентуса і володар Золотого м'яча-2003 Павел Недвед заявив, що головний тренер туринців Андреа Пірло і нападаючий Кріштіану Роналду залишаться в клубі на наступний сезон. Хоча тільки ледачий не виганяв легенду італійського футболу після вильоту з Ліги чемпіонів і провалу в Серії А.

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"Ми відчуваємо деякі складності. Це нормально. Ми будемо боротися до кінця. Пірло, безумовно, залишиться в Ювентусі. Роналду теж", – сказав Недвед Sport Mediaset після поразки від Мілана в чемпіонаті з рахунком 0:3

Павел Недвед і Кріштіану Роналду / Фото: Instagram

Після 35 турів минулорічний чемпіон Італії Ювентус займає лише 5-е місце в турнірній таблиці Серії А, і відстає на один бал від Наполі і пропуску до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

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Раніше ми повідомляли, що Ювентус виключать із Серії А, якщо клуб офіційно не вийде з Суперліги. І ось тоді Роналду і сам навряд чи захоче залишитися.

До речі, сам Кріштіану хоче завершити кар'єру в рідному Спортінгу. Ще рік 36-річний португалець збирається грати за італійський Ювентус, з яким у нього контракт до літа 2022 року. А потім на правах вільного агента зірка повернеться до Лісабону.

Раніше ми писали, що Барселону, Реал і Юве хочуть прибрати з єврокубків на роки. Президент УЄФА словенець Александер Чеферін вважає, що клуби, які не вийшли з футбольної Суперліги, варто відсторонити від турнірів на два сезони.

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