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"Ювентус" – мафія! Роналду шипами роздер обличчя воротареві до крові, але його не видалили

15 березня, 14:34

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Португалець уникнув покарання, а потім забив два м'ячі

У чемпіонаті Італії спалахнув скандал через Кріштіану Роналду. Зірка "Ювентуса" оформив хет-трик у вчорашньому матчі проти "Кальярі", а повинен був покинути поле вже на 14-й хвилині після грубого фолу проти воротаря.

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Такої думки дотримується президент "Кальярі" Томазо Джуліні. Після матчу в інтерв'ю Football Italia він заявив, що розчарований цим епізодом, адже гра в підсумку могла скластися для його команди зовсім по-іншому.

Роналду в тому епізоді зіграв дійсно грубо. Він влетів прямою ногою в голову голкіпера і розбив шипами підборіддя. Втім, рефері покарав португальця лише жовтою карткою. На той момент "Ювентус" вів у рахунку 1:0, а пізніше Роналду забив ще два м'ячі і офіційно став найкращим бомбардиром в історії.

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Кріштіану Роналду Ювентус ТУрин видалення Кальярі

Джерело: Сегодня|Спорт

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