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Ярмоленко видужав, але його Вест Хем програв в меншості аутсайдеру

18 квітня, 10:00

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Український півзахисник вперше за два місяці потрапив в заявку на матчі англійської Прем'єр-ліги, однак на поле в грі проти Ньюкасла так і не вийшов

Лондонський Вест Гем, який у минулому сезоні ледь не вилетів з Прем'єр-ліги, в 2021 році продовжує боротьбу за місце в ТОП-4 і путівку до Ліги чемпіонів. Правда, вчора команда Андрія Ярмоленка зазнала прикрої поразки в Ньюкаслі. А українець хоч і виявився в заявці на гру вперше з лютого, але залишився в запасі.

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Нагадаємо, в березні Ярмоленко після важкої травми в Вест Гемі повернувся до гри. Однак тоді 31-річний вінгер провів матч лише в молодіжній команді і не зміг допомогти збірній України.

Кривдником "молотобійців" став скромний Ньюкасл, який бореться за збереження прописки в еліті. На 36-й хвилині гості отримали подвійний удар у вигляді безглуздого автоголу і другої жовтої картки для Доусона, після чого залишилися в меншості. А потім ще "привіз" гол голкіпер Лукаш Фабіанські.

Незважаючи на невдачі, у другому таймі Діоп і Лінгард (з пенальті) змогли зрівняти рахунок. Але 21-річний Джо Віллок, ледь вийшовши на заміну, на 83-й хвилині приніс Ньюкаслу перемогу ударом головою – 3:2.

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Вест Гем поки що залишився на четвертому місці, але у вівторок його може обійти Челсі, який прийматиме Брайтон. Ньюкасл же піднявся відразу на два рядки в таблиці і тепер перебуває на 15-му.

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Нещодавно Мораес обігнав Ярмоленка в рейтингу бомбардирів УПЛ.

Згадаймо, як Ярмола бив пенальті в товариському матчі в Польщі:

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