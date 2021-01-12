Ярмоленка, який отримує найбільше грошей у "Вест Гемі", визнали найгіршим гравцем

Українець отримав найнижчу оцінку серед гравців основи лондонців у ледве виграному матчі Кубка Англії

Вінгер "Вест Гема" Андрій Ярмоленко отримав найнижчу оцінку серед гравців стартового складу своєї команди за матч 1/32 фіналу Кубка Англії проти "Стокпорта", який команда українця ледве виграла з рахунком 1:0.

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Нагадаємо, "Стокпорт" – представник п'ятого дивізіону Англії.

Колишній капітан київського "Динамо" провів на полі 67 хвилин, завдавши одного неточного удару і віддавши 30 передач з точністю 80%. Від порталу WhoScored Ярмоленко удостоївся 6,1 бала.

Додамо, що Андрій пішов з поля за рахунку 0:0, а Джеррод Бовен, який його замінив, відзначився гольовою передачею на Крейга Доусона.

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Нагадаємо, Ярмоленко є найвисокооплачуванішим гравцем "Вест Гема". Його річна зарплата становить 5,98 мільйона фунтів (майже 7 млн євро).

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Українця, який не має постійної ігрової практики у "Вест Гемі", продовжують сватати до Туреччини. Однак напередодні тренер "молотобійців" Девід Моєс дав зрозуміти, що розраховує на Ярмоленка.

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