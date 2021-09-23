Ярмоленка і Зінченка зіштовхнули лобами в Англії

Напередодні Андрій Ярмоленко, взявши участь в гольовий атаці, допоміг Вест Гему обіграти МЮ Кріштіану Роналду 1:0 в 1/16 фіналу Кубка англійської ліги.
А сьогодні Ярмоленко отримав суперника вже у наступному етапі турніру – волею жереба, ним став Манчестер Сіті Олександра Зінченка.
Протистояння Ярмоленко vs Зінченко відбудеться на полі Вест Гема 27 жовтня.
1/8 фіналу Кубка англійської ліги. 26-27 жовтня
- Вест Гем – Манчестер Сіті
- Челсі – Саутгемптон
- Арсенал – Лідс
- Сток Сіті – Брентфорд
- Лестер – Брайтон
- Бернлі – Тоттенгем
- Куїнз Парк Рейнджерс – Сандерленд
- Престон – Ліверпуль
Нагадаємо, команда Зінченка є чинним переможцем Кубка англійської ліги – в фіналі турніру-2020/2021 Манчестер Сіті здолав Тоттенгем з рахунком 1:0.
Додамо, що у Зінченка особливі стосунки в Англії з трофеями. Дивіться, як він свого часу зіштовхнув на газон кубок чемпіонів АПЛ:
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