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Ярмоленка і Зінченка зіштовхнули лобами в Англії

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
23 вересня, 11:43
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Жеребкування 1/8 фіналу Кубка англійської ліги відрядило в супернику Вест Гему Андрія Ярмоленка Манчестер Сіті, за який виступає Олександр Зінченко
Зінченко vs Ярмоленко
Зінченко vs Ярмоленко / Фото: Getty Images

Напередодні Андрій Ярмоленко, взявши участь в гольовий атаці, допоміг Вест Гему обіграти МЮ Кріштіану Роналду 1:0 в 1/16 фіналу Кубка англійської ліги.

А сьогодні Ярмоленко отримав суперника вже у наступному етапі турніру – волею жереба, ним став Манчестер Сіті Олександра Зінченка.

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Протистояння Ярмоленко vs Зінченко відбудеться на полі Вест Гема 27 жовтня.

1/8 фіналу Кубка англійської ліги. 26-27 жовтня

  • Вест Гем – Манчестер Сіті
  • Челсі – Саутгемптон
  • Арсенал – Лідс
  • Сток Сіті – Брентфорд
  • Лестер – Брайтон
  • Бернлі – Тоттенгем
  • Куїнз Парк Рейнджерс – Сандерленд
  • Престон – Ліверпуль

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / Фото: Reuters

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Андрій Ярмоленко. Фото Reuters/Michael Regan
Андрій Ярмоленко. Фото Reuters/Michael Regan

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Нагадаємо, команда Зінченка є чинним переможцем Кубка англійської ліги – в фіналі турніру-2020/2021 Манчестер Сіті здолав Тоттенгем з рахунком 1:0.

Додамо, що у Зінченка особливі стосунки в Англії з трофеями. Дивіться, як він свого часу зіштовхнув на газон кубок чемпіонів АПЛ:

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