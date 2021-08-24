Яремчук зіграє в групі Ліги чемпіонів!

Португальська Бенфіка пробилася до групового етапу Ліги чемпіонів, за сумою двох матчів був пройде нідерландський ПСВ

Роман Яремчук справив фурор в Португалії / Фото: SLBenfica

Сьогодні були зіграні матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів. Останнього етапу на шляху до групового турніру.

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Лісабонська Бенфіка з українським форвардом Романом Яремчуком продовжить виступи в найпрестижнішому єврокубковому турнірі. Португальці за сумою двох матчів пройшли ПСВ.

Тиждень тому в Лісабоні португальські "орли" святкували перемогу з рахунком – 2:1. Сьогодні команди розійшлися без голів – 0:0.

І це при тому, що годину Бенфіка грала в меншості. На 32-й хвилині за дві жовті картки був вилучений Лукас Верісімо.

Наш нападник Роман Яремчук вийшов в стартовому складі португальців і провів на полі 61 хвилину.

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Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 26 серпня в Монако. Там точно буде київське Динамо. І завтра до динамівців може приєднається донецький Шахтар. Залишилося пройти Монако.