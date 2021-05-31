Ягуар став переможцем Суперкубку Героїв АТО України-2021

Команда з Вінницької області обіграла столичний SB-TEAM і отримала чемпіонський коридор. На спортивних змаганнях ветерани проходять реабілітацію

Ягуар - переможець Суперкубка Героїв АТО України-2021

Команда Ягуар НГУ стала переможцем Суперкубку Героїв АТО України-2021. У суботу, 29 травня, на полі УТБ Динамо (Київ) чемпіон України 2020 року з Калинівки переграв київський SB-TEAM (ЦУ СБУ), який вигравав першість у 2019-му.

Боротьба за Суперкубок

За останні сім років Ягуар (НГУ) і SB-TEAM (ЦУ СБУ) двічі зустрічалися в боротьбі за Суперкубок, і в обох поєдинках переможець визначався в серії пенальті. Сьогоднішнє протистояння проходило в рівній боротьбі, обидві команди мали шанси, щоб повести в рахунку. Перший тайм пройшов за ігрової переваги Ягуара, який володів ініціативою і створив кілька гольових моментів. SB-TEAM тримала оборону суперників у тонусі, намагаючись використовувати свої шанси в контратаках.

Після перерви команда SB-TEAM активніше пішла в наступ, гра стала більш динамічною. Доля трофею вирішилася в останню 15-хвилинку, коли Ягуарові вдалося двічі вразити ворота суперників. На 77-й хвилині гольовим став швидкий розіграш стандарту, результативну точку в якому поставив Костянтин Калісецький. А через три хвилини Владислав Совсімов вийшов сам на сам проти Євгена Подріза і обіграв воротаря – 2:0.

Футбольні матчі ветеранів – учасників АТО / ООС не тільки мають спортивний складник, але є і широкою програмою психологічної та фізкультурно-спортивної реабілітації учасників бойових дій. Тому для гравців основна мотивація – не виграш кубків і медалей, а єднання та взаємна підтримка. Не дивно, що дружня атмосфера, принципи гідності та поваги збереглися між командами і під час вручення нагород: гравці SB-TEAM влаштували тріумфаторам чемпіонський коридор.

Емоції після матчу

Президент Федерації футболу учасників АТО і голова правління Всеукраїнського об'єднання "Українці разом" Руслан Руденко розповів:

"Сьогоднішні суперники – найтитулованіші команди нашого чемпіонату, які з 2016 року завжди виступають у Лізі учасників АТО на високому рівні. Ми будемо проводити ще більше масштабних змагань, щоб кожен українець розумів, що всі силові структури – один міцний кулак, який стоїть на захисті України".

На завершення офіційної церемонії присутні вшанували хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя за Україну.

Жеребкування Кубку

А перед грою з легкої руки легенди українського футболу Володимира Мунтяна 16 найкращих команд дізналися суперників у 1/8 фіналу першого Кубку захисників України.

Нагадаємо, Федерація футболу учасників АТО проводить одночасно два повноцінні турніри. Майже у всіх областях проходять матчі першого Кубку захисників України паралельно з матчами 7-го чемпіонату України серед команд Ліги учасників АТО. 64 команди розділені на вісім дивізіонів за територіальним принципом. Вирішальні матчі відбудуться 23-24 серпня в Одесі на стадіоні "Чорноморець".

Результати жеребкування 1/8 фіналу:

1) Волинь АТО (Луцьк) – Черкаські козаки АТО (Черкаси);

2) Кропивницький АТО (Кропивницький) – Меридіан-ВІТІ ЗСУ (Київ);

3) Маріуполь АТО (Маріуполь, Донецька область) – SB TEAM ЦУ СБУ (Київ);

4) Тернопіль АТО (Тернопіль) – Ягуар НГУ (Калинівка, Вінницька область);

5) Зіньків АТО Українці разом (Зіньків, Полтавська область) – Кремінь АТО (Кременчук, Полтавська область);

6) Фортеця ЗСУ (Кам'янець-Подільський, Хмельницька область) – Вознесенськ АТО НГУ (Вознесенськ, Миколаївська область);

7) Калібр НГУ (Шостка, Сумська область) – Схід НГУ (Харків);

8) Слов'янськ АТО (Слов'янськ, Донецька область) – Південна Пальміра НГУ (Одеса).

Футбольна Ліга учасників АТО в цифрах

Футбольна Ліга учасників АТО і Кубок захисників України – наймасштабніша в Україні програма спортивної реабілітації учасників бойових дій і ветеранів АТО/ООС, що існує з 2015 року. Понад 3000 захисників України щотижня – з березня по жовтень – борються на футбольних полях 42 міст країни. Всього грають понад 1000 матчів за сезон більше як 3000 захисників України.

Суперкубок Героїв АТО існує з 2017 року. Цього року команди розіграли п'ятий трофей. Чемпіонат України серед учасників АТО/ООС проводиться з 2015-го. 14 жовтня в Києві відбудеться вже сьомий фінал Кубку Героїв АТО. Організатором усіх цих змагань є Федерація футболу учасників АТО за постійної підтримки Всеукраїнського об'єднання "Українці разом".