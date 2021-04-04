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Український футболіст Локомотива – про роботу в Росії: Я в цьому нічого такого не бачу

4 квітня, 10:55

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Тарас Михалик повернувся з Москви і працює одним з тренерів в Луцьку

Колишній захисник київського Динамо і збірної України Тарас Михалик в минулому році завершив кар'єру гравця. Сім років він виступав у складі українського гранда, ще шість років (2013-2019) відіграв в Росії за Локомотив. Після чого повернувся на батьківщину, а в лютому колишній гравець московського Локомотива став тренером Волині .

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Нині 37-річний Михалик в інтерв'ю "Профутбол Digital" розповів про свої емоції під час перебування в Росії. Зокрема, під час подій Майдану в Україні в 2013-2014 рр.

"Коли був Майдан, мене в клубі питали, що я дивлюся на планшеті. Коли хлопці грали в карти, я часто включав прямий ефір і пояснював, що мені цікаво, що відбувається в моїй країні. Коли вже війна почалася, питали, що і як, зсередини. Тому що російське телебачення показує одне, а питали, як і що насправді.

Були моменти, коли вже накипіло і я хотів розривати контракт. Але мене вмовили заспокоїтися і дограти контракт. Мовляв, ти нічого не зможеш змінити, та й що ти будеш там робити".

Так само Тарас розповів, що допомагав і українській армії, а в дитячий будинок у Вінницькій області їздить уже 12 років.

До речі, трохи більше року тому Михалик влаштував бійку на Різдвяному турнірі на Волині, граючи в формі москвичів. Причому, колишній футболіст і зараз не вважає чимось ганебним, що його команда виступала у формі російського клубу і продовжувала цього робити і після того змагання:

"Я говорив людям, які виступали проти, щоб вони принесли іншу форму – і все. А в формі Локомотива хлопці будуть ходити на тренування. Я не бачу в цьому чогось такого. Чесно".

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інтерв'ю футбол Волинь Луцьк Тарас Михалик Локомотив Москва
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