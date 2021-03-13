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"Я вб'ю тебе"! Футболіст потрапив у безглузду ситуацію через незнання мови

13 березня, 13:28

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Труднощі перекладу зіграли з японським футболістом злий жарт

Японський футболіст Юкі Кобаясі потрапив у безглузду ситуацію в Катарі, де він виступає за "Аль-Хор". У матчі проти "Аль-Гарафа" у нього сталася розмова з головним арбітром зустрічі, в ході якої Кобаясі почулася від рефері фраза: "Я вб'ю тебе".

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Футболіст у ту ж мить звинуватив арбітра в погрозах фізичної розправи, але швидко змінив свої свідчення і попросив вибачення перед офіційними особами Катару. Виявляється, що він просто не розчув фразу: "Я вам кажу".

"Я переслухав дискусію між мною і ним, є нерозуміння його слів. Тепер я розчув, що він сказав мені інші слова", – написав футболіст у соціальних мережах, якого цитує Sportbox.

Раніше ми писали, що суддю в Росії хотіли викинути з літака фанати московського "Спартака". Вілкова врятувала ніч, а вранці він швиденько втік на пересадку.

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футболіст арбітр чемпіонат Катару

Джерело: Сегодня|Спорт

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