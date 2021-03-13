"Я вб'ю тебе"! Футболіст потрапив у безглузду ситуацію через незнання мови

Японський футболіст Юкі Кобаясі потрапив у безглузду ситуацію в Катарі, де він виступає за "Аль-Хор". У матчі проти "Аль-Гарафа" у нього сталася розмова з головним арбітром зустрічі, в ході якої Кобаясі почулася від рефері фраза: "Я вб'ю тебе".

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Футболіст у ту ж мить звинуватив арбітра в погрозах фізичної розправи, але швидко змінив свої свідчення і попросив вибачення перед офіційними особами Катару. Виявляється, що він просто не розчув фразу: "Я вам кажу".

"Я переслухав дискусію між мною і ним, є нерозуміння його слів. Тепер я розчув, що він сказав мені інші слова", – написав футболіст у соціальних мережах, якого цитує Sportbox.

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