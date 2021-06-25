"Я сумую за тобою": Моурінью показав ретро-фото свого батька

Моурінью-старший грав на позиції воротаря в чемпіонаті Португалії за Віторію Сетубал і Белененсеш, а потім тренував сина в Ріу Аве

Батько Моурінью був хорошим воротарем

Один з найвідоміших футбольних тренерів світу Жозе Моурінью сьогодні в соцмережах опублікував зворушливий пост.

"Я сумую за тобою" , – написав головний тренер Роми в Instagram, де розмістив три фотографії батька.

Феліш Моурінью помер рівно чотири роки тому у віці 79 років. Він був професійним футболістом. Виступав на позиції воротаря. Грав за Віторію Сетубал і Белененсеш. Двічі виграв Кубок Португалії. Потім довгий час працював тренером португальських клубів. Серед них був і Ріу Аве, за який грав його син Жозе.

Раніше ми писали, що авіакомпанія-лоукостер потролила Моурінью, запропонувавши квитки з Лондона в Рим по 15 фунтів стерлінгів. При цьому тонко зазначила, що без трофеїв Жозе може обійтися тільки ручною поклажею і не здавати речі в багаж.