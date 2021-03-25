Русский
$ 27,87
32,94
  1. Спорт
  2. Новини футболу

"Я був неправий": суддя матчу Франція – Україна приніс вибачення Шевченку за грубу помилку

25 березня, 12:23

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

М'яч господарів був забитий після попадання гравця в положення "поза грою"

Підопічні Андрія Шевченка здобули перше очко на шляху на світовий футбольний форум в Катарі. Наші могли програти, могли вирвати перемогу, але розійшлися з чемпіонами світу нічиєю. Тим часом у збірної України знайшли трьох найкращих гравців матчу з Францією за різними версіями.

Реклама

Свій м'яч господарі забили після розвитку комбінації, в якій один з гравців (Павар) заліз в офсайд. Оскільки система VAR не працювала на цьому поєдинку, а лінійний суддя момент пропустив, красивий гол Грізманна зарахували. Втім, як кажуть, момент "заграли", й Олександру Зінченку варто було діяти агресивніше в боротьбі з Антуаном.

До речі, УЄФА змінив авторство голу в матчі Франція – Україна.

Як стало відомо, суддя на лінії Марко Ахмюллер приніс свої вибачення тренеру "синьо-жовтих" Андрію Шевченку перед стартом другого тайму. Про це розповіли в ефірі телеканалу "Футбол 1". Мабуть, в перерві арбітри переглянули епізод в роздягальні і зрозуміли свою помилку. Вся бригада представляла Німеччину.

В тренді
Суд виніс рішення щодо матчу Україна – Швейцарія! Команда Шевченка стала жертвою ковіду
Реклама

Після повернення додому збірна України готуватиметься до ігор у Києві з Фінляндією і Казахстаном.

До вашої уваги розклад, трансляції і результати матчів четверга в відборі на ЧС-2022.

Всі подробиці в спецтемі Збірна України

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол Андрій Шевченко суддя суддівство збірна України збірна Франції
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Топ-десятка! Всі красуні на дні народження Степаненко – на одному фото
Топ-десятка! Всі красуні на дні народження Степаненко – на одному фотоФутбол
Ні сорому, ні совісті: подругу знаменитого футболіста зацькували за відверті фото
Ні сорому, ні совісті: подругу знаменитого футболіста зацькували за відверті фотоФутбол
Звільнений з
Звільнений з "Колоса" Селезньов знайшов себе в ще одному виді спортуФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Кубка Англії
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Кубка АнгліїФутбол
Суд виніс рішення щодо матчу Україна – Швейцарія! Команда Шевченка стала жертвою ковіду
Суд виніс рішення щодо матчу Україна – Швейцарія! Команда Шевченка стала жертвою ковідуФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонівФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти