"Я був неправий": суддя матчу Франція – Україна приніс вибачення Шевченку за грубу помилку

М'яч господарів був забитий після попадання гравця в положення "поза грою"

Підопічні Андрія Шевченка здобули перше очко на шляху на світовий футбольний форум в Катарі. Наші могли програти, могли вирвати перемогу, але розійшлися з чемпіонами світу нічиєю. Тим часом у збірної України знайшли трьох найкращих гравців матчу з Францією за різними версіями.

Реклама

Свій м'яч господарі забили після розвитку комбінації, в якій один з гравців (Павар) заліз в офсайд. Оскільки система VAR не працювала на цьому поєдинку, а лінійний суддя момент пропустив, красивий гол Грізманна зарахували. Втім, як кажуть, момент "заграли", й Олександру Зінченку варто було діяти агресивніше в боротьбі з Антуаном.

До речі, УЄФА змінив авторство голу в матчі Франція – Україна.

Як стало відомо, суддя на лінії Марко Ахмюллер приніс свої вибачення тренеру "синьо-жовтих" Андрію Шевченку перед стартом другого тайму. Про це розповіли в ефірі телеканалу "Футбол 1". Мабуть, в перерві арбітри переглянули епізод в роздягальні і зрозуміли свою помилку. Вся бригада представляла Німеччину.

Реклама

Після повернення додому збірна України готуватиметься до ігор у Києві з Фінляндією і Казахстаном.

До вашої уваги розклад, трансляції і результати матчів четверга в відборі на ЧС-2022.

Всі подробиці в спецтемі Збірна України

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама